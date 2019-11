Portaltic.-Valve pone fin al intercambio de llaves de contenedor de CS:GO para combatir el fraude

Publicado 01/11/2019 16:25:18 CET

MADRID, 1 Nov. (Portaltic/EP) -

Valve ha anunciado que las nuevas llaves de contenedor que se compren en el videojuego Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) ya no podrán comercializarse, un paso que la compañía da para combatir el fraude.

Las llaves permiten a los jugadores abrir contenedores en CS:GO, con lo que pueden obtener nuevos objetos, como armas o mejoras cosméticas. Mientras los contenedores se consiguen en el propio juego, las llaves hay que comprarlas, e incluso se pueden revender en Steam Community Market.

No obstante, en Valve han detectado que, si bien en un primer momento las ventas de estas llaves se hacían entre usuarios legítimos, "creemos que casi todas las llaves compradas que han acabado siendo intercambiadas o vendidas en el mercado proceden de fuentes fraudulentas", recoge el comunicado.

Esta situación ha llevado a la compañía a vincular las nuevas llaves que se compren a la cuenta que las ha adquirido, es decir, ya no podrán venderse o intercambiarse en Steam Community Market. Este cambio, no obstante, no afecta a las llaves compradas con anterioridad al 29 de octubre.

Desde Valve entienden que "desafortunadamente, este cambio impactará en algunos usuarios legítimos, pero combatir el fraude es algo que seguimos priorizando en Steam y nuestros productos".