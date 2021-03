Venden una obra de arte digital del artista Beeple por más de 69 millones de dólares

Fragmento del mosaico digital Everydays: The first 5000 days, del artista Beeple.

La casa de subastas Christie's ha vendido por más de 69 millones de dólares su primera obra de arte completamente digital, un 'collage' creado por el artista Beeple, que ha trabajado en él diariamente durante 13 años y medio.

'Everydays: the first 5000 days' (en español, 'Todos los días: los primeros 5000 días') es una imagen en formato JPG, y es la primera obra de arte completamente digital subastada en una gran casa de subastas, según ha asegurado Christie's en un comunicado.

La obra cuenta con un token no fungible (NFC) único, una tecnología basada en 'blockchain' integrada para garantizar su autenticidad en el formato digital y que también permite que su venta se lleve a cabo mediante la criptomoneda Ether.

Su creador es el artista digital estadounidense Mike Winkelmann, conocido por el sobrenombre Beeple y nacido en 1981. El diseñador cuenta con 1,8 millones de seguidores en Instagram y ha colaborado con marcas como Nike o músicos como Katy Perry o Childish Gambino.

Beeple comenzó la obra el 1 de mayo de 2007, y no la terminó hasta 13 años y medio después. 'Everydays: the first 5000 days' es un mosaico en el que todos los días el artista incorporaba una nueva imagen digital, firmada individualmente mediante NFT.

Las imágenes individuales están ordenadas de forma cronológicamente libre para crear un "todo estético", según Christie's, y tienen un estilo abstracto, fantástico, grotesco y absurdo, siguiendo el estilo personal del artista o representando eventos de su vida personal.

El mosaico comienza con un dibujo del tío del artista, Jim, y continúa con imágenes de todo tipo creadas durante su vida. Una de ellas, de septiembre de 2013, la creó en tres minutos antes del llevar a su esposa al hospital para dar a luz, y otra, creada en 2014 y con el texto 'mátame', la realizó tras sufrir una intoxicación alimentaria.

Entre las últimas imágenes se encuentra también una que representa al exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence con una mosca posada en la cabeza, después del debate de la campaña de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020.

Cierra el 'collage' una obra creada el día número 5.000, el 7 de enero de este año, e incorpora a personajes recurrentes de su trabajo caricaturizados como Donald Trump. Michael Jackson, Kim Jong-un, Mickey Mouse, Pikachu, Buzz Lightyear y Mario.

La obra completa de Beeple es una imagen con unas dimensiones de 21.069 x 21.069 píxeles y un peso de 319.168.313 bytes, y se vendió el 16 de febrero 2021 por un precio de 69.346.250 dólares, más de 58 millones de euros al cambio actual.