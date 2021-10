La versión global de ColorOS 12 llegará a 150 millones de usuarios con su nuevo diseño inclusivo y personalizable

MADRID, 11 Oct. (Portaltic/EP) -

Oppo ha presentado este lunes la versión internacional de su software ColorOS 12, basado en Android 12, que introduce una interfaz con diseño inclusivo para priorizar lo importante y maximizar la personalización y la productividad para una comunidad de usuarios global.

ColorOS 12 es un gran lanzamiento para la compañía china, por el número de regiones y dispositivos a los que va a llegar. El software cuenta, a julio de 2021, con 440 millones de usuarios activos en 68 países y regiones, un crecimiento del 19 por ciento respecto 2020.

La nueva versión, pensada para una comunidad de usuarios global, incorpora un lenguaje de diseño inclusivo, que no solo evita distracciones para que el usuario pueda centrarse en lo importante, sino que también ha permitido que un equipo de cien expertos en idiomas y diseño pueda adaptarlo a 67 idiomas de más 140 países o regiones de todo el mundo.

La compañía planea llevar ColorOS 12 a más de 150 millones de usuarios y 52 modelos de smartphones a finales de 2022. La beta del software está disponible desde este lunes para Find X3 Pro 5G. En noviembre se unirán las familias Find X2 y Reno 6, y en diciembre, Reno5 y los primeros modelos de las series F (F19 Pro) y A (A74 5G y A73 5G).

En 2022 seguirá el despliegue de ColorOS 12, con los modelos Find X3 (lite 5G, Neo 5G), Find X2 (Neo, Lite), Reno 5 (5 5G, F, lite, Z 5G, A), Reno 4 (4, 4 5G, Pro 5G, F, lite, Z 5G, Pro), Reno 3 (3, Pro 5G), Reno 10x Zoom, F19 Pro, F17 Pro, A94 (y 5G), A93, A54 5G y A53s 5G, en la primera mitad. En la segunda mitad del próximo año llegará el turno de F19, F19s, A74, F17, A73, A53, A53s y A16s.

INTERFAZ DE USUARIO PARA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

En la base de ColorOS 12 está la nueva versión del sistema operativo de Google, Android 12, del que recoge algunas de sus características, como el panel de privacidad, con los indicadores de uso de micrófono y cámara o la opción de compartir la ubicación aproximada. Y la función de Oppo 'anti-peeping', que notificará gracias a la cámara si alguien más está viendo la pantalla.

Aunque no llegará en un primer momento no Material You, sí incorporará uno de sus elementos: 'Wallpaper color picking', que permite personalizar la paleta de color. Y también tiene aplicaciones de Google como Buscador, Asistente, Llamadas, la agenda de contactos o Mensajes.

La compañía ha diseñado la interfaz de usuario para una comunidad internacional, con la intención de que sea simple e intuitiva, y se adapte a distintos idiomas. Los bordes se han redondeada, se ha ampliado el espacio entre líneas de texto e iconos, y la información más importante para el usuario se muestra en primer lugar.

También se han introducido funciones para que la pantalla pueda adaptarse a la visión de cada usuario, mediante el ajuste de color. Color vision enhancement incluye un test para que los usuarios hagan más preciso el ajuste de color, sobre todo en casos de daltonismo, y Color Accessibility mejora la lectura cambiando algunos de los colores del sistema.

Las novedades introducidas con la interfaz rediseñada incluyen los emoji en 3D animados, con un creador de emojis para que puedan personalizarse por completo, y con capacidad para mostrar una gran variedad de expresiones faciales. También los iconos 3D y nuevas opciones de personalización de la pantalla 'always-on'.

PC Connect es la función de Oppo que permite vincular un (smartphone) de la marca a un ordenador Windows (10 u 11) vía Bluetooth, mientras que para la multitarea ha incluido Quick Return Bubble -para regresar a un juego-, Flex Drop -ver vídeos y textos al mismo tiempo- y Three-finger Translate (emplea Google Lens), que capta y traduce texto mediante captura de pantalla que se puede tomar con un gesto de tres dedos.

ColorOS 12 también mejora el desempeño del 'smartphone', para que sea más suave y fluido. Por ejemplo, reduce la fragmentación de la memoria y asigna de forma inteligente los recursos para reducir el consumo de la batería en un 20 por ciento y la ocupación de la memoria en un 30 por ciento, incrementando la vida de la batería en un 12 por ciento. También incluye un gestor del smartphone, con opciones para optimizar el almacenamiento o buscar virus, un panel de privacidad y gestionar la batería.