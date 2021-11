La versión web de Twitter permitirá visualizar las imágenes al completo en el timeline

MADRID, 11 Nov. (Portaltic/EP) -

La red social Twitter ha implementado una nueva función en su versión web que permite al usuario visualizar a tamaño completo las imágenes que se presentan en el 'timeline' sin la necesidad de clicar en ella para verla, tal y como obligaba a hacer hasta ahora.

Con esta actualización automática de la red social, los usuarios podrán ver las imágenes a tamaño completo mientras hacen 'scroll' desde la pestaña de Inicio y desde sus propios perfiles, una función que ya estaba disponible en su versión móvil desde el pasado mes de mayo.

De este modo, dejará de ofrecer una versión "recortada" de las imágenes y de los vídeos, que se podrán reproducir automáticamente sin la necesidad de continuar el hipervínculo a plataformas como YouTube.

A new kind of surprise: show off more of your pic when you Tweet a single image.Now available to everyone on Android and iOS –– how your image looks in the Tweet composer is how it will look on the timeline. https://t.co/GTD4JGVXmY pic.twitter.com/u5X2kc8dzO