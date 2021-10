El videojuego de Guardianes de la Galaxia ya se encuentra disponible

MADRID, 27 Oct. (Portaltic/EP) -

El desarrollador de videojuegos canadiense Eidos-Montréal ha lanzado este martes su último trabajo protagonizado por los Guardianes de la Galaxia, Marvel's Guardians of the Galaxy, el videojuego inspirado en los cómics de Marvel que ya llegaron al cine con dos producciones dirigidas por James Gunn.

El juego está disponible para las consolas PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One, para PC y en streaming con GeForce NOW. Además, cuenta con una versión en la nube ('Cloud Version') para Nintendo Switch en algunas regiones.

Para este proyecto, Eidos-Montréal, creadora de otros títulos como Marvel's Avengers, Shadow Of The Tomb Rider o Deus Ex: Mankind Divided, ha trabajado "codo con codo con Marvel Entertainment para ofrecer una aventura de acción para un solo jugador", según ha comunicado la compañía en una nota de prensa.

A pesar de contar una historia nueva y una versión diferente de este grupo de superhéroes, en el videojuego no faltan sus personajes principales: a Rocket, Groot, Gamora, Drax y Star-Lord se unen nuevos rostros del universo Marvel que hasta entonces no habían formado parte del equipo.

Marvel's Guardians of the Galaxy incluye una banda sonora centrada en canciones que ya son clásicos del rock de los años 80. Entre los artistas escogidos para ambientarlo se encuentran Bonnie Tyler, Loverboy, Twisted Sister, KISS, Hot Chocolate, Mötley Crüe o Rick Astley.