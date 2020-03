Portaltic.-El videojuego Horizon: Zero Dawn se lanzará para PC este verano

El videojuego Horizon: Zero Dawn se lanzará para PC este verano

MADRID, 10 Mar. (Portaltic/EP) -

Sony ha anunciado que el videojuego Horizon: Zero Dawn, hasta ahora una exclusiva para su consola PlayStation 4, se lanzará en versión para ordenador este verano, pero ha recalcado que esto "no significa que todos los videojuegos vayan a salir ahora a PC".

El director de PlayStation Worldwide Studios y exdirector de Guerrilla Games, Hermen Hulst, ha sido quien ha hecho las declaraciones durante una entrevista para el blog de PlayStation.

"Sí. Puedo confirmar que Horizon Zero Dawn llegará a PC este verano", ha indicado en la entrevista. "Habrá más información procedente de Guerrilla, de los nuevo directores del estudio muy pronto", ha aseverado, refiriéndose a Michiel van der Leeuw, JB van Beek y Angie Smets.

Sin embargo, Hulst ha subrayado además que "lanzar un juego first-party en PC no significa que todos los videojuegos vayan a salir ahora a PC". "En mi opinión, Horizon Zero Dawn encajaba perfectamente en esta situación particular", ha añadido.

En Horizon Zero Dawn, que se lanzó en 2017 solo para pS4, el usuario se pone en la piel de Aloy, una joven cazadora proscrita que se embarca en un viaje por encontrar su destino entre los restos de su pasado.

La historia está ambientada en un mundo exuberante y postapocalíptico en el que las máquinas, criaturas mecánicas de origen desconocido, han arrebatado el dominio de la tierra a los humanos, que tendrán que hacerles frente sin descanso con la ayuda de la tecnología.