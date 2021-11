El videojuego Roblox se restablece tras estar caído todo el fin de semana

MADRID, 1 Nov. (Portaltic/EP) -

El videojuego en línea Roblox ha comunicado que ha restablecido su funcionamiento la noche del domingo al lunes después de verse afectado por una caída que no permitió acceder a los jugadores durante todo el fin de semana.

"Trabajamos para que las cosas vuelvan a la normalidad. Estamos volviendo a poner en línea las regiones de forma incremental", anunció Roblox a través de su cuenta de Twitter las 21:00 horas de la noche del domingo.

El servicio del videojuego en línea se había interrumpido en todo el mundo alrededor de las 14 horas del mediodía del viernes (en horario español peninsular), como recoge The Verge, y todo el fin de semana no fue posible acceder para su comunidad de jugadores, con más de 40 millones de personas.

La compañía afirmó haber encontrado el problema que había causado la caída el sábado, pero no fue hasta la tarde del domingo que informó de que había encontrado la solución definitiva al problema, cuatro horas antes de restablecer el servicio.

Quick update as we work to get things back to normal. We are incrementally bringing regions back online.