Portaltic.-Los videojuegos más usados entre los niños coinciden con los que más prohíben los padres, según estudio

MADRID, 27 Ago. (Portaltic/EP) -

Los tres videojuegos más descargados por los menores de 18 años contienen algún tipo de violencia, lo que no impide que este tipo de juegos sean los más populares incluso entre los más pequeños, o sean los más usados pese a que hayan sido prohibidos por los padres.

Roblox, Brawl Stars y Minecraft ocupan los primeros puestos de los juegos más usados entre los pequeños de 4 a 9 años, una lista que se completa con Clash Royale, Fornite, Mini World: Block Art, Pokémon Go, Battlelands Royale, Gacha Life y Clash of Clans.

En el caso de los menores de 10 a 18 años, Brawl Stars, Roblox y Fortnite lideran el ranking de los más usados, en el que siguen: Clash Royale, Minecraft, Pokémon Go, Clash of Clans, League of Legends, Parchisi Star Online y Subway Surfers.

Según datos compartidos por la plataforma Qustodio, la presencia de alguna forma de contenidos violentos en los videojuegos más populares entre los menores españoles sigue siendo muy habitual. De hecho, el 80 por ciento de los videojuegos más populares entre los niños de 4 a 9 años cuenta con contenidos violentos, porcentaje que desciende levemente hasta el 70 por ciento en el caso de los menores de entre 10 y 18 años.

Además, estos ocupan los primeros puestos del ranking frente a Pokémon GO, Gacha Life, Parchis STAR Online o Subway Surfers, los únicos juegos poco o nada violentos de esta clasificación, que se sitúan entre los últimos puestos, según recoge Qustodio.

En el ranking de los videojuegos que más se descargan los niños españoles, el primer lugar lo ocupa Brawl Stars en todos los tramos de edad. Cabe señalar que los tres videojuegos más destacados, independientemente de la edad de los menores, contienen algún tipo de violencia.

Otro aspecto llamativo de este análisis tiene que ver con los videojuegos que más prohíben los padres: siete de ellos coinciden con los más usados por sus hijos de entre 4 y 9 años y el 80 por ciento entre los mayores de 10 años. Entre los más bloqueados, la mayoría poseen contenidos violentos, lo que pone en valor la concienciación de las familias españolas sobre la violencia presente en los videojuegos.

Los menores españoles invierten una media de 1 hora y 10 minutos diarios en jugar a videojuegos, 21 minutos más que en el mismo período del año anterior, lo que supone un aumento de un 45 por ciento del uso de los videojuegos entre los menores.

Qustodio también ha analizado el tiempo que dedican a diario a cada uno de estos videojuegos. League of Legends se presenta como el juego al que más tiempo juegan los menores españoles a partir de los 10 años, con 174 minutos diarios de media, una cifra que hace un año se situaba en 153 minutos.

Fortnite es el videojuego en el que los menores de entre 4 y 9 años pasan más tiempo, aunque los minutos que le dedican al día han disminuido drásticamente, pasando de 147 minutos diarios en julio de 2019 a sólo 83 minutos este año, un 71 por ciento menos. Un descenso que también se observa en los menores de 10 a 18 años, que han pasado de dedicarle 142 minutos diarios a 108.