Portaltic.-Los videojuegos pueden beneficiar el bienestar y la salud mental de las personas, según un estudio

MADRID, 16 Nov. (Portaltic/EP) -

El Oxford Internet Institute ha llevado a cabo un estudio que sugiere que jugar a videojuegos puede beneficiar la salud mental y el bienestar de las personas, en base al tiempo de juego dedicado.

El estudio, en el que han participado 3.247 jugadores mayores de 18 años, señala que las personas que juegan a videojuegos durante largos periodos de tiempo están más felices que las que no lo hacen.

Para llevar a cabo el estudio, el equipo de la Universidad de Oxford (Reino Unido) ha colaborado con Electronic Arts (EA) y Nintendo para obtener resultados sobre el comportamiento de juego real de los jugadores, y es uno de los primeros estudios en emplear datos reales del tiempo de juego.

Las investigaciones publicadas anteriormente contaban con datos recopilados sobre la duración de las sesiones de juego basados en estimaciones que podrían no ser exactas, según indica el estudio.

Concretamente, el equipo de investigadores encuestó a jugadores de dos títulos muy poplares, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville y de Animal Crossing: New Horizons, por su bienestar, motivaciones y necesidad de satisfacción durante el juego.

Los investigadores del Oxford Internet Institute aseguran que, al contrario de los temores de que un excesivo tiempo de juego lleva a la adicción o a una salud mental mala para los usuarios, su estudio muestra una "pequeña relación positiva" entre el juego y el bienestar, ya que los encuestados que jugaron durante más tiempo tenían más probabilidades de expresar sentimientos positivos.

Esta conclusion va en línea con "la literatura que emfatiza los beneficios de los videojuegos como una actividad de ocio que contribuye a la salud mental de las personas", señala el estudio, que también recoge otra conclusión: "quienes se sienten bien están más inclinados a coger el mando".

"Si juegas a Animal Crossing durante cuatro horas al día, todos los días, es probable que digas que te sientes mucho más feliz que alguien que no lo hace", ha afirmado el profesor Andrew Przybylski, quien ha dirigido el estudio, a la cadena británica BBC.

Sin embargo, Przybylski también ha señalado que aquellas personas que se sintieron obligadas a jugar para evitar estrés, por ejemplo, informaron de que estaban menos contentas.