Portaltic.-Vivo desarrolla un teléfono con una tecnología de cristal que cambia de color

MADRID, 4 Sep. (Portaltic/EP) -

Vivo, la marca de 'smartphones' del fabricante chino BBK Electronics, está desarrollando un teléfono móvil que cuenta con un cristal que cambia de color en la parte trasera.

Hasta el momento se desconoce cómo se llamará este dispositivo de Vivo, así como la fecha de lanzamiento, aunque la compañía ha confirmado que está trabajando en esta tecnología.

La compañía ha publicado un vídeo en la red de 'microblogging' china Weibo en el que muestra un teléfono móvil con esta tecnología, según ha descubierto el portal Android Authority.

Concretamente, el teléfono cuenta con vidrio electrocrómico que permite cambiar la combinación de colores de la parte trasera del dispositivo al pulsar un botón, como también ha mostrado el usuario UniverseIce, conocido por sus filtraciones.

A mobile phone brand is developing a mobile phone with a discoloration rear case, which can adjust the speed of discoloration. Maybe the smart phone will only have one color in the future: discoloration pic.twitter.com/kSg5NSD0tL