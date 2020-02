Portaltic.-Vivo utilizará un gimbal para la estabilización en la cámara de su móvil APEX 5G

Publicado 21/02/2020 19:07:22 CET

El fabricante chino Vivo ha desarrollado una tecnología similar a un gimbal, que utiliza diversos sensores para la estabilización de imagen, en la cámara trasera de su próximo concepto de 'smartphone', el APEX 5G.

Un gimbal es una plataforma motorizada que se encarga de mantener un objeto estabilizado mientras se realiza una foto o grabación. Tradicionalmente ha sido utilizado en el cine, aunque también se usa en los drones.

El periodista David Ruddock ha mostrado desde su cuenta de Twitter una imagen en la que aparece el APEX 5G de Vivo que se encontró en un poste publicitario situado en Barcelona.

La imagen muestra el terminal por su parte trasera, donde se puede ver que la cámara de 48MP lleva incorporada un sistema similar a un gimbal para la estabilización, convirtiéndose en el primer 'smartphone' que incluye esta tecnología.

Por otro lado, el filtrador Ben Geskin también compartió vía Twitter imágenes del APEX 5G. Aparte de mostrar su diseño sin marcos, la imagen compartida por Geskin revela que este teléfono llevará una cámara principal de 48 MP con estabilización y una cámara con 'zoom' óptico de 5 a 7,5 aumentos.

La compañía china Vivo iba a presentar durante el Mobile World Congress 2020 (MWC) su nuevo modelo de 'smartphone' 5G, sin embargo debido al brote de coronavirus la compañía anuló su participación y posteriormente el evento se canceló.