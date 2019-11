Portaltic.-Wallapop sufre un hackeo que obliga a sus usuarios a cambiar sus contraseñas para volver a acceder a la 'app'

Publicado 04/11/2019 12:06:25 CET

Wallapop sufre un hackeo que obliga a sus usuarios a cambiar sus contraseñas par - WALLAPOP - Archivo

MADRID, 4 Nov. (Portaltic/EP) -

Wallapop ha cerrado la sesión de las cuentas abiertas de sus usuarios este fin de semana al detectar un "acceso indebido" en su plataforma, lo que obliga a los mismos a cambiar su contraseña para volver a acceder a la aplicación.

Wallapop ha enviado este fin de semana un correo electrónico a los usuarios que se encontraban con sus cuentas abiertas en la plataforma para indicarles que habían procedido a cerrarlas por un "acceso indebido en nuestra plataforma, que nos ha obligado a tomar medidas para proteger tus datos".

Por ello, la compañía asegura en el correo que "en tu próximo acceso tendrás que cambiar tu contraseña (la anterior ha sido deshabilitada), o acceder desde Facebook o Google".

Wallapop también ha dado parte de este problema a través de su cuenta oficial de Twitter en respuesta a usuarios que no habían recibido el correo y que no podían acceder a su cuenta. "Por razones de seguridad, hemos cerrado la sesión de nuestros usuarios. Si no puedes acceder a tu cuenta, seguramente necesites restablecer tu contraseña", han respondido a un usuario.

Por otra parte, la empresa ha confirmado también a través de Twitter que "no tenemos evidencia de que haya habido un uso fraudulento de los datos. Pero a raíz de un acceso sospechoso, hemos informado a los usuarios por 'mail' y 'app' del cierre de su sesión y hemos pedido el cambio de contraseñas. Garantizar vuestra seguridad es lo primero".

Para reestablecer la contraseña, el usuario tendrá que acceder a la aplicación de Wallapop o a su versión web, pulsar sobre 'regístrate o inicia sesión' y seguidamente sobre 'recuperar contraseña'. La 'app' pedirá que el usuario introduzca la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta en la plataforma, donde se enviará un enlace para reestablecer la contraseña.

Si el usuario utilizaba su cuenta de Facebook o Google para acceder a Wallapop, por su parte, solo tendrá que pulsar en 'entrar con Facebook' o 'entrar con Google' en la ventana de inicio de sesión.