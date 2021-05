Welcome to Empyreum, One Last Breath o System of Souls, los proyectos en desarrollo bajo PlayStation Talents 2021

MADRID, 31 May. (Portaltic/EP) -

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) ha presentado los proyectos que forman parte de su programa PlayStation Talents para este 2021 y que llegarán próximamente a las consolas de la compañía, como Welcome to Empyreum, One Last Breath o System of Souls.

Los proyectos que llegarán próximamente a PS4 y PS5 de la mano del programa de apoyo al desarrollo español de videojuegos de SIE están actualmente en desarrollo en los estudios de PlayStation Games Camp, como ha anunciado la compañía en el marco de su evento anual digital The Moment y recoge en un comunicado.

Se trata de los títulos Welcome to Empyreum, de Tapioca Games; Aurora's Journey and the Pitiful Lackey, de The Not So Great Team; Antro, de Gatera Studio; One Last Breath, de Moonatic Studios; Rivalia, de Fsix Games; Neon Hat, de Entalto Studios; Luto, de Broken Bird Games; y System of Souls, de Chaotic Lab.

The Moment acogió también la presentación de la duodécima edición de Campus Experience, una experiencia que desarrolla junto con la Fundación Real Madrid, en la que hay entrenamientos de fútbol, actividades lúdicas y formación en valores, y que este año se desarrollará del 20 de junio al 12 de septiembre.

En esta ocasión, el programa de Fútbol y Gaming Responsable, que se celebra por tercer año consecutivo y tendrá lugar del 4 al 17 de julio, contará con la colaboración de PlayStation Talents y permitirá que niños y niñas de 7 a 13 años combinen su pasión por el fútbol y los videojuegos con un trasfondo educativo.

Además, PlayStation Talents y Voxel School han inaugurado la quinta edición del Máster de título propio UCM-PlayStation Talents en 'Marketing, Comunicación y Gestión de Videojuegos', cuya convocatoria sigue abierta.