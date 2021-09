WhatsApp incorpora un directorio de negocios locales

MADRID, 16 Sep. (Portaltic/EP) -

WhatsApp ha incorporado un directorio de negocios locales como parte de una prueba que ha iniciado en Sao Paulo (Brasil), para que los usuarios puedan localizar cafeterías, floristerías o tiendas de ropa de su barrio desde la aplicación de mensajería.

El responsable de WhatsApp, Will Cathcart, ha informado a través de su perfil en Twitter de una prueba piloto que han iniciado este miércoles en la ciudad brasileña de Sao Paulo, con la que buscan poner en contacto a los negocios locales con los ciudadanos.

El programa incoporará un directorio de negocios, como floristerías, cafeterías, tiendas de ropa, para que los usuarios que vivan en el vecindario puedan localizarlos o ponerse en contacto con ellos.

Como ha compartido Cathcart, el nuevo directorio aparecerá en el apartado de Contactos, que se abre cuando se quiere escribir un nuevo mensaje. Bajo el nombre de 'negocios cercanos' (y con el icono genérico de un establecimiento), abre una ventana con distintas categorías de negocio: restaurantes, talleres, tiendas de alimentación, educacion, etc.

Si el usuario selecciona una categoría concreta, verá entonces en otra pantalla -pero siempre dentro de WhatsApp- un listado con los comercios cercanos, que además del nombre y una imagen de perfil, ofrecen también información como la dirección, el horario de apertura o la distancia a la que se encuentran.

Para identificar la proximidad, el usuario tiene que indicar una dirección, que aparecerá en la parte superior en todo momento, y que puede cambiar cuando quiera.

Cuando se decide por un negocio, al pinchar en él se abrirá entonces una ventana con información sobre lo que ofrecen, y dos botones: uno para iniciar una conversación y otro para abrir el perfil.

Cathcart ha explicado que la prueba se ha iniciado en Sao Paulo porque en esta ciudad hay "millones de pequeños negocios", y que recogerán los comentarios de quienes prueben esta novedad para plantear su expansión a otras ciudades o ampliar los tipos de negocio.

I'm excited we're starting to pilot a local business directory within @WhatsApp. This will help you find and contact local businesses, like your neighborhood coffee shop, florist, clothing store and more.https://t.co/kNvUtn7FWR