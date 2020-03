Portaltic.-WhatsApp introduce avisos para indicar los contactos bloqueados y poder desbloquearlos más rápido

MADRID, 25 Mar. (Portaltic/EP) -

La aplicación de mensajería WhatsApp ha añadido un nuevo aviso que permite a sus usuarios conocer si han bloqueado a uno de sus contactos y una nueva función con la que es posible desbloquearlo de una forma más sencilla.

Al bloquear a uno de sus contactos, WhatsApp enviará un aviso a sus usuarios para confirmar que el proceso se ha llevado a cabo correctamente.

El mensaje aparecerá en el chat del contacto y será únicamente visible para el usuario que decide que no quiere enviar más mensajes a esa persona. Por ello, los usuarios no sabrán si han sido bloqueados o no por otros contactos, según ha indicado el portal WABetaInfo a través de su cuenta en la red social Twitter.

Según las capturas de pantalla publicadas por el portal, al abrir el chat de una persona bloqueada, los usuarios verán un aviso en el que pone: 'Has bloqueado a este contacto'.

Además, para poder desbloquearlo, la aplicación ha añadido una función más sencilla. Para hacerlo, los usuarios tan solo tendrán que seleccionar en 'Toca para desbloquearlo'. Después aparecerá un mensaje en el que podrán seleccionar 'Cancelar' o 'Desbloquear'.

WhatsApp is rolling out the "block/unblock" contact notice in chats, for recent iOS and Android updates! pic.twitter.com/F1lweW1c9u — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 24, 2020

Para ver los contactos bloqueados, los usuarios tenían que entrar en la sección de Configuración de WhatsApp, después en 'Cuenta' y 'Privacidad'. Una vez en esa sección, debían seleccionar en 'Bloqueados' para ver a qué personas tenían bloqueadas.

En caso de querer desbloquear a uno de sus contactos, era necesario llevar a cabo el mismo proceso y después seleccionar el teléfono al que querían volver a poder enviar mensajes.