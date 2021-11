WhatsApp lanza el editor de fotos en su versión de escritorio y la vista previa completa de enlaces

MADRID, 2 Nov. (Portaltic/EP) -

La aplicación de mensajería WhatsApp ha lanzado nuevas funciones entre las que se encuentran la llegada de su editor de fotos a su versión de escritorio para ordenadores y la posibilidad de ver los enlaces con vista previa completa y mayor contexto.

La plataforma, propiedad de Facebook, ha recordado a través de su perfil en Twitter tres de las funciones que ha incorporado en la aplicación en las últimas semanas para "actualizar la forma de chatear" de sus usuarios.

La primera de las novedades es la llegada del editor de archivos a la versión para escritorio de WhatsApp. Con ella, los usuarios pueden usar sus ordenadores conectados para añadir 'stickers' y texto a las imágenes, así como recortarlas y rotarlas, una tarea que antes solo se podía hacer desde la aplicación móvil.

?? ICYMI: a little fix goes a long way. We've made some updates to the way you chat. pic.twitter.com/i7pvkxbeCj