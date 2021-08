WhatsApp prepara su primera versión para tabletas con el modo multidispositivo 2.0

MADRID, 23 Ago. (Portaltic/EP) -

La aplicación de mensajería WhatsApp prepara una nueva función conocida como multidispositivo 2.0, que permitirá vincular nuevos equipos a un teléfonos móvil y que por primera vez supone la llegada de una app específica para tabletas.

El portal especializado WABetaInfo ha informado sobre las últimas novedades en las que está trabajando WhatsApp como parte de su nuevo modo multidispositivo 2.0, con el que los usuarios podrán vincular tabletas Android y iPad.

Esta función, aún en desarrollo, permite por primera vez el funcionamiento de la app de mensajería en tabletas sin necesidad de usar su versión web, sino mediante una app específica para estos dispositivos.

WABetaInfo ha informado también de que la aplicación para tabletas de WhatsApp funcionará de forma independiente, y que los usuarios que utilicen la beta de la app para móviles iOS recibirán automáticamente la nueva versión en el futuro.

• Is WhatsApp for iPad a web app? No, it's a native app!• Will WhatsApp for iPad work independently? Yes.• Is WhatsApp for iPad already available? No.• WhatsApp beta for iPad? If you have WhatsApp beta for iOS, you will automatically have the iPad version in the future. https://t.co/aQYBBtW7Sb