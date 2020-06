Portaltic.-WhatsApp prepara el soporte para usar una cuenta en cuatro dispositivos

MADRID, 12 Jun. (Portaltic/EP) -

La aplicación de mensajería WhastApp trabaja actualmente en nuevas funciones entre las que se encuentra el soporte para utilizar una cuenta desde cuatro dispositivos distintos, así como nuevas búsquedas avanzadas por fecha.

WhatsApp permite actualmente acceder a sus cuentas desde solo un dispositivo móvil -además de su versión web- pero prepara desde hace meses la función para dispositivos múltiples, como se ha ido advirtiendo en sus últimas betas para Android.

Ahora, como ha descubierto el medio especializado WABetaInfo, la aplicación está desarrollando la posibilidad de que sus usuarios puedan usar sus cuentas desde varios móviles al mismo tiempo, concretamente cuatro.

Yes, it's the ability to use your WhatsApp account from 4 devices at the same time.Under development, but it's great!???????? pic.twitter.com/JYvtMahrag