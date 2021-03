WhatsApp prueba a dejar elegir la velocidad de reproducción de los mensajes de voz

MADRID, 12 Mar. (Portaltic/EP) -

La aplicación de mensajería WhatsApp ha comenzado a probar una nueva característica con la que permite a sus usuarios elegir a qué velocidad quieren que se reproduzcan los mensajes de voz cuando los escuchan.

Esta función está en desarrollo actualmente y aparecerá en nuevas versiones beta de la aplicación de WhatsApp para móviles con sistemas Android e IOS, como ha informado el portal especializado WABetaInfo.

Hasta el momento, los usuarios de WhatsApp solamente tienen la opción de reproducir en velocidad normal los mensajes de voz que reciben de otras personas.

Ahora, la nueva función permite cambiar la velocidad de reproducción, haciéndola más rápida o más lenta según elija el usuario.

