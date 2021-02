WhatsApp soluciona un error que ponía fecha de 1970 a las llamadas de voz

MADRID, 15 Feb. (Portaltic/EP) -

WhatsApp ha solucionado un fallo técnico de su aplicación que ha afectado a algunos de sus usuarios a quienes ciertas llamadas de voz perdidas les han aparecido con la fecha del 1 de enero del año 1970.

El fallo de WhatsApp comenzó a afectar a usuarios de WhatsApp a finales del pasado mes de enero, como ha dejado constancia a través de Twitter la periodista de la BBC Stephanie Hegarty,

Hegarty y otros usuarios han compartido en redes sociales capturas que muestran la aparición de registros de llamadas de voz perdidas en chats individuales con fecha del 1 de enero de 1970. Después de esta llamada, el resto de mensajes volvían a la fecha correcta.

So yesterday on whatsapp a friend called me from the 1970s... at 1am.??Wish I'd answered. ?? (Thoughts on this internet geeks?) pic.twitter.com/c99U7rr10I

Los usuarios comenzaron a denunciar este problema hace semanas pero se han mantenido hasta la actualidad, y este domingo aún había usuarios que reportaban haber recibido llamadas de voz perdidas del 1 de enero de 1970, como es el caso de Marc Otiora.

@Facebook explain why #Whatsapp is taking me to the past as far back as 1970? Was mark zuckerberg even born by then?#loriiro #AishaBuhari #mark lee #BanTwitter #Binance #BlackLivesMatter #UhuruKwaGround #kooapp #LEE TAEYONG #Lee Jeno #jungwoo #DOGE pic.twitter.com/i564kRRKkJ