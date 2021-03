WhatsApp ya permite importar 'stickers' animados en todo el mundo

MADRID, 25 Mar. (Portaltic/EP)

WhatsApp permitirá importar 'stickers animados' de terceros en todo el mundo en las próximas 24 horas, después de haber probado este servicio en Brasil, India e Indonesia a principios de marzo.

La aplicación de mensajería permitirá la inclusión de 'stickers' animados creados por los usuarios o por terceros de forma independiente a los que incluye la propia aplicación. Según la información, brindada por WABetaInfo en Twitter, el servicio estará disponible entre el 25 de marzo y la madrugada del 26.

La decisión de WhatsApp amplía a todo el mundo, incluido España, un servicio que llevan disfrutando los usuarios de la aplicación en iOS y Android en Brasil, India e Indonesia desde el 2 de marzo, y funcionará en las mismas plataformas.

I'm happy to announce that WhatsApp is releasing TODAY the possibility to import animated sticker packs WORLDWIDE, for ALL iOS and Android users!The feature will appear on your WhatsApp version within 24 hours. Enjoy sending your animated stickers, guide in the article ?? https://t.co/AR2gmRyuZu