Windows 10 en ARM incluye el soporte para Adobe Photoshop en modo nativo

MADRID, 18 May. (Portaltic/EP) -

Adobe ha anunciado que su programa de edición fotográfica Adobe Photoshop ya es compatible en su modo nativo en dispositivos con sistema operativo Windows 10 en ARM de 64 bits, pero algunas de las funciones del programa no se encuentran disponibles actualmente.

La empresa lanzó en noviembre de 2020 una versión beta de Photoshop compatible con dispositivos Windows y macOS en su versión ARM con algunas de sus funciones limitadas. Ahora, Adobe detalla en su web que incluye una versión final nativa de Photoshop en dispositivos Windows 10 en ARM de 64 bits con una RAM mínima de 8 gigabytes (GB).

También se debe contar con la versión 20H1 de Windows 10 y se recomienda que la memoria RAM sea de 16 GB. La empresa avisa de que la versión de Creative Cloud para acceder a Photoshop en Windows 10 en ARM solo está disponible en 64 bits.

Adobe ha recogido que las funciones no disponibles en esta versión del programa son la importación, exportación y reproducción de capas de vídeo incrustadas, el filtro de reducción de temblor, el Generator y sus herramientas relacionadas; la apertura y posicionamiento de archivos U3D, el filtro de pintura al óleo o el Marketplace de plugins.

Además, no incluye soporte para las invitaciones a editar los flujos de trabajo y el Dial, la sincronización preestablecida no está activada por defecto, no se puede abrir Photoshop desde Lightroom con el comando 'Editar en' y no se puede realizar la revisión ortográfica y separación de sílabas en los idiomas hebreo y árabe.

Pese a ello, Adobe ha informado que las funciones no disponibles descritas "se añadirán en próximos lanzamientos".