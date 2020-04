Portaltic.-Xbox añade 'widgets' a su Game Bar para dar acceso a 'apps' externas y anuncia Forza Street para móviles

MADRID, 8 Abr. (Portaltic/EP) -

Xbox ha extendido las funcionalidades de su interfaz de juego para PC, Xbox Game Bar, donde pasa a ser posible acceder a aplicaciones externas mediante 'widgets', y ha anunciado también la llegada del nuevo videojuego Forza Street, que llevará su saga de carreras a móviles el 5 de mayo.

La compañía de Microsoft ha celebrado una retransmisión de su programa Inside Xbox, en la que su interfaz de juego para Windows 10, Xbox Game Bar, ha sido una de las protagonistas.

Esta herramienta ha introducido los 'widgets', con los que permite añadir accesos rápidos a aplicaciones de terceros complementarias al juego como Gamecaster de XSplit, Cortex de Razer y el panel de control de gráficos de Intel Graphics Command Center.

Los 'widgets' se pueden buscar y descargar desde la biblioteca Game Bar Widget Store, en el menú del servicio, una función que también distribuye las actualizaciones. Xbox ha distribuido un SDK para que otros desarrolladores puedan crear sus 'widgets' para Game Bar.

El episodio de abril de Inside Xbox ha servido también para anunciar nuevos videojuegos como Forza Street, el nuevo título de la saga de carrera desarrollada por Xbox Studios para consolas, que en este caso llega a dispositivos móviles iOS y Android el próximo 5 de mayo.

Asimismo, Xbox ha proporcionado nuevos detalles de Gears Tactics, la versión de su saga de 'shooters' que llegará a PC el 28 de abril, que "se enfoca en mecánicas de estrategia" que y está "optimizado para PC" y a los controles con teclado y ratón.

El nuevo Gears Tactics permitirá jugar con el personaje Gabriel 'Gabe' Diaz, el padre del protagonista de Gears 5, en la lucha contra el monstruo Ukkon, fabricante de langostas, según ha explicado Xbox en un comunicado.

Además, la empresa estadounidense ha anunciado nuevos videojuegos que llegarán a su consola Xbox One en los próximos meses, entre los que se encuentran el título de puzles The Last Campfire, el simulador de 'farming' con toques de acción postapocalíptica Atomicrops y el 'shooter' Hotline Miami Collection, este último ya disponible.