Xbox avanza en el desbloqueo de los juegos multijugador gratuitos de la suscripción Xbox Live Gold

MADRID, 25 Mar. (Portaltic/EP) -

Xbox ha iniciado las pruebas que permitirán a los usuarios de juegos multijugador 'online' gratuitos acceder a ellos sin tener que contar con una suscripción de pago a Live Gold, un anuncio que ya hizo a finales de enero y que ahora empieza a implementar.

Al contrario que Sony y Nintendo, Los usuarios de Xbox necesitan tener una suscripción a Xbox Live Gold para poder jugar a los juegos multijugador 'online' gratuitos como Fortnite o Apex Legends.

En enero, tras desechar finalmente una subida de los precios de la suscripción, la compañía anunció que desbloquearía los juegos gratuitos de Live Gold, un cambio que implementaría "lo antes posible en los próximos meses".

Este miércoles, Brad Rossetti, del programa Preview de Xbox, ha informado de que los participantes, conocidos como 'insiders', ya pueden encontrar nuevas características, en concreto, una actualización del panel que permite desactivar el requerimiento de la suscripción en dichos juegos. Este cambio también afectará a las funciones Looking 4 Groups y 'Party Chat'.

Rossetti asegura en su perfil de Twitter que actualmente están probando estos cambios en el servicio "antes de la disponibilidad general".

Xbox Insiders in Alpha Skip Ahead & Alpha today we are flighting some new features. Multiplayer in Free-to-play games, Looking 4 Groups and Party Chat on Xbox no longer requires an Xbox Live Gold membership as we flight and test these service changes ahead of general availability