Xbox ficha a la desarrolladora de Portal, Kim Swift, para crear juegos nativos en la nube

MADRID, 22 Jun. (Portaltic/EP) -

Xbox planea impulsar el desarrollo de juegos nativos en la nube, un proyecto que liderará la desarrolladora Kim Swift, antigua creativa de Valve, que ahora estará en el equipo de Xbox Game Studios como directora sénior.

La división de videojuegos de Microsoft ha anunciado el fichaje de Swift a través de una publicación en Twitter, donde ha indicado que se une a Xbox Game Studios para "acelerar" la innovación de Xbox y "colaborar con estudios independientes para crear juegos para la nube".

Asismo, Xbox ha apuntado los tres pilares en los que se centran sus juegos: "comunidad, innovación e inclusión", tanto en los equipos propios de la compañía como en los estudios socios, según ha destallado el responsable de Publicación de Xbox Game Studios, Peter Wyse, en una entrevista a Polygon.

Wyse ha hablado del principio de inclusión, presente, por ejemplo, en 'Tell Me Why', un título del que la compañía está "muy orgullosa". "Habla de nuestros valores en torno a la representación LGBTIQ+, la conciencia sobre la salud mental y más", explica.

Este enfoque también se trasladará a los juegos en la nube, para que sean más accesibles para las personas que no tienen o no quieren tener un equipo como una videoconsola o un ordenador para jugar.

Wyse ha asegurado a Polygon que el próximo gran objetivo de Xbox es el desarrollo de juegos nativos en la nube, un proyecto del que se encargará Swift, como nueva directora sénior, quien ha trabajado anteriormente como desarrolladora en Portal y Left 4 Dead, de Valve, y directora de diseño de juegos de la plataforma Google Stadia.