Xbox Game Pass incorpora 20 juegos icónicos de Bethesda

MADRID, 12 Mar. (Portaltic/EP) -

Xbox, la unidad de videojuegos de Microsoft, ha completado este martes la compra de ZeniMax Media, la matriz del estudio de videojuegos Bethesda Softworks, lo que permite que desde este viernes 20 juegos de sus franquicias más icónicas estén disponibles en Game Pass.

Títulos de Dishonored, Doom, The Elder Scrolls, Fallout y Wolfenstein están disponibles desde este viernes para todos los miembros de Game Pass. En total, 20 juegos de Bethesda, de los cuales 16 podrán jugarse a través de la nube desde cualquier dispositivo con Xbox Game Pass Ultimate, como ha informado la compañía en un comunicado.

La lista de juegos incluye: Dishonored Definitive Edition, Dishonored 2, DOOM (1993), DOOM 2, DOOM 3, DOOM 64, DOOM Eternal, The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, The Elder Scrolls Online, The Evil Within, Fallout 4 , Fallout 76, Fallout: New Vegas, Prey , RAGE 2, Wolfenstein: The New Order , Wolfenstein: The Old Blood y Wolfenstein: Youngblood.

Xbox ha dado “oficialmente” la bienvenida a ZeniMax Media esta semana, tras completarse la adquisición anunciada en septiembre, 6.390 millones de euros, y que incluye ocho estudios de desarrollo: Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog y Roundhouse Studios.