Portaltic.-Xbox Games Pass para PC saldrá de la fase beta el 17 de septiembre y subirá de precio

MADRID, 10 Sep. (Portaltic/EP) -

Xbox ha anunciado que su servicio de videojuegos en 'streaming' para ordenadores, Xbox Games Pass para PC, terminará su fase beta el próximo jueves 17 de septiembre y pasará subir de precio y a costar ahora 9,99 euros mensuales.

El servicio, que durante su fase beta tenía un precio de 3,99 euros al mes, pasará a costar lo mismo que la suscripción a Xbox Games Pass para consolas, como ha informado Xbox en su sitio web, que ya avisaba de que se trata de un "precio por tiempo limitado".

Xbox Game Pass para PC cuenta con funciones entre las que destacan el acceso ilimitado a más de 100 juegos para PC, nuevos juegos agregados constantemente, títulos de Xbox Game Studios el mismo día de su lanzamiento y descuentos y ofertas para miembros.

Este servicio se encontraba en fase beta hasta el momento, pero la semana que viene comenzará su disponibilidad general, como ha confirmado Xbox en la cuenta de Twitter oficial de la plataforma de videojuegos.

Asimismo, la división de Microsoft ha anunciado que retirará el precio promocional inicial de Game Pass para PC, que pasará a costar 9,99 euros al mes. Los usuarios que ya estén suscritos pagarán rel precio rebajado hasta la llegada del próximo ciclo de facturación.

We're retiring the introductory price on the 17th, but if you're already a member, you'll pay the same rate through the next billing cycle. look out for a notification on the 17th to get more details