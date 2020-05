Portaltic.-Xbox muestra el primer 'gameplay' de Xbox Series X con Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5 y Yakuza Like a Dragon

MADRID, 7 May. (Portaltic/EP) -

Xbox ha mostrado por primera ocasión imágenes de 'gameplay' de videojuegos optimizados para su consola de nueva generación Xbox Series X, con títulos entre los que destacan Assassin's Creed: Valhalla, Dirt 5 y Yakuza: Like a Dragon, todos ellos con la función 'smart delivery', como ha informado su última emisión Inside Xbox.

'Smart delivery' abarca los juegos que saldrán en la generación actual (Xbox One) pero que estarán mejorados con las llegada de Xbox Series X. Este sistema además permitirá además unificar los juegos para ambas plataformas, de forma que quienes compren un juego de Xbox One puedan usarlo en su versión mejorada para Xbox Series X sin tener que comprarlo aparte.

La compañía ha anunciado que no anunciará novedades de los primeros juegos de sus estudios propios hasta julio y en su lugar se ha centrado en las novedades relativas en estudios externos que llegarán a su nueva consola,

El primero de los videojuegos ha sido Bright Memory Infinite, desarrollado por una sola persona. Se trata de un 'shooter' en primera persona que mezcla armas modernas y vehículos con un mundo medieval como guerreros con espadas y escudos.

El estudio Codemasters, creador de Dirt, ha anunciado el nuevo videojuego de carreras y rallies Dirt 5, con circuitos en todo el mundo y tiempo cambiante, mientras que Ebb Software ha mostrado el título de terror en primera persona con estética 'gore' y con puzzles Scorp.

Protagonizado por Nara, una piloto de naves espaciales en un mundo futurista, otro nuevo videojuego con 'smart delivery' será Chorus, que llegará en 2021, así como el título de fútbol americano Madden 21, optimizado por Xbox Series X por el estudio EA

Al catálogo de la nueva consola de Microsoft se sumarán otros títulos como el videojuego de decisiones Bloodlines 2; Call of the Sea, una aventura en primera persona que explica la historia de Nora, una mujer que viaja para encontrar a su marido desaparecido; el RPG de ciencia ficción cooperativo The Ascent: y el juego de terror psicológico, The Medium, que llegará en navidades de 2020-.

Por su parte, el estudio Bandai Namco ha mostrado su videojuego Scarlet Nexus, en el que se combate en una ciudad futurista contras seres fantásticos invasores. También llegará el 'shooter' ambientado en una Tierra invadida por dinosaurios, Second Extinction.

Entre los títulos más destacados se encuentra la nueva entrega de la saga Yakuza: Like a Dragon, desarrollado por la japonesa SEGA, que tiene guardado cruzado entre consolas, ya que también estará disponible en Windows 10 y Xbox One.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA

Assassin's Creed Valhalla se anunció la semana pasada y la publicación del primer tráiler cinemático y la noticia de que llegaría para la nueva consola y Xbox One a finales de 2020.

Ahora, Xbox ha sido la encargada de publicar el primer tráiler con 'gameplay' dentro del juego de la nueva entrega de la saga de Ubisoft, ambientado en la invasión de Inglaterra por parte de los pueblos vikingos procedentes de la actual Noruega en el siglo IX d.C.

Entre las novedades mostradas en el juego, habrá redadas, asalto a fortalezas en equipo, combates a gran escala, y una mecánica de asentamientos en Inglaterra con la que el jugador tendrá que desarrollarlos y mantenerlos protegidos.