Xbox Series X y S comienzan a recibir soporte para Dolby Vision

MADRID, 14 May. (Portaltic/EP) -

Las consolas de nueva generación de Microsoft, Xbox Series X y S, han comenzado a recibir el soporte para la tecnología inmersiva de imagen Dolby Vision por primera vez en una consola, aunque por el momento solo llega para los probadores de 'software'.

El año pasado, la compañía especializada en estándares Dolby dio a conocer que Xbox Series X y S serían las primeras videoconsolas en disponer de su certificación de sonido Atmos -desde el lanzamiento de la consola en noviembre- y de imagen Vision, en 2021.

Ahora, el director de Programación de Xbox Live, Larry Hryb, también conocido como Major Nelson, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter la llegada de Dolby Vision a la consola de nueva generación de Microsoft.

Get ready to transform your gaming experience with full-spectrum visuals! Rolling out to Xbox Insiders this week: Dolby Vision for gaming on Xbox Series X|S. pic.twitter.com/iU2RktHvPG