Portaltic.-Xbox Series X no se quema: Microsoft pide no soplar el vapor de los vapeadores en la nueva videoconsola

MADRID, 12 Nov. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha pedido a los usuarios que no soplen sobre la videoconsola Xbox Series X el vapor de sus cigarrillos electrónicos después de que se hicieran virales vídeos en los que se veía este nuevo hardware bajo una columna de lo que parecía humo, como si se estuviera quemando.

Xbox Series X llegó al mercado este martes y poco después las redes sociales vieron circular vídeos que, supuestamente, mostraban cómo este 'hardware' (de 499,99 euros) desprendía humo, lo que hico crecer la preocupación ante la posibilidad de que la "consola más rápida y potente" de Microsoft se quemara.

Sin embargo, los vídeos han resultado ser un bulo, una broma viral en la que algunos usuarios han usado sus cigarrillos electrónicos o vapeadores para echar el vapor sobre el equipo y simular que se quemaba.

Por ello, la compañía, a través de su perfil oficial de Xbox en Twitter, ha instado a los usuarios a que, simplemente, no lo hagan: "No podemos creer que tengamos que decir esto, pero no soplen humo de vaporizador en su Xbox Series X", dice la publicación.

We can't believe we have to say this, but please do not blow vape smoke into your Xbox Series X.