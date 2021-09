Xbox Series X y S ya permiten controlar el menú con el mando a distancia de la televisión

MADRID, 9 Sep. (Portaltic/EP) -

Xbox prueba una nueva función en su 'software' para sus consolas Series X y S que permite a los usuarios controlar el menú directamente con el mando a distancia del televisor, sin necesidad de utilizar el mando de la consola como sucedía hasta ahora.

La versión para probadores alfa de Xbox ha introducido nuevas funciones de HDMI-CEC, un protocolo por el que resulta posible controlar con un mismo mando a distancia varios dispositivos conectados por cable HDMI, como ha anunciado en su Twitter el responsable del programa de probadores Xbox Insider, Brad Rosetti.

De esta manera, las nuevas Xbox Series X y S conectadas al televisor permiten controlar su menú directamente con el mando a distancia de la tele, de forma similar a lo que ocurre con las aplicaciones de 'streaming' de vídeo.

Asimismo, los usuarios cuentan también con la opción de intercambiar el mando del televisor por el de la consola y realizar funciones como encender o apagar la pantalla directamente con el botón de Xbox de la consola, que ahora enciende la consola pero no el televisor.

1/2 Xbox Insiders in Alpha Skip Ahead and Alpha we just enabled some new HDMI-CEC features for the builds today.* Use your TV remote to control your Xbox - - You can now use your TV remote to navigate the Xbox dashboard and control streaming apps like Netflix!