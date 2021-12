Xiaomi 12, Moto Edge X30 y realme GT 2 Pro, los primeros móviles que llevarán el procesador Snapdragon 8 Gen 1

MADRID, 1 Dic. (Portaltic/EP) -

Snapdragon 8 Gen 1, el nuevo procesador de gama alta presentado por Qualcomm, estará presente en terminales de 14 marcas entre los que se encontrarán los nuevos buques insignia Xiaomi 12, Moto Edge X30 y realme GT 2 Pro.

El nuevo procesador Snapdragon 8 Gen 1 estará presente en 'smartphones' de 14 marcas como Black Shark, Honor, iQOO, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, Realme, Redmi, SHARP, Sony, vivo, Xiaomi, y ZTE, y llegará a los primeros dispositivos comerciales a finales de este 2021, como ha confirmado Qualcomm en un comunicado.

La compañía estadounidense ha presentado este miércoles el nuevo buque insignia de su catálogo de procesadores, con arquitectura de cuatro nanómetros y funciones entre las que se encuentran hasta 10 gigabits por segundo (Gpbs) de descarga 5G, una CPU un 20 por ciento más rápida y un procesador de señal de imagen de 18 bits que puede soportar 3,2 gigapíxeles por segundo (3.277 MP) y vídeo 8K HDR10+.

Los fabricantes tecnológicos ya han comenzado a confirmar qué dispositivos utilizarán el nuevo chip de Qualcomm, como ha sido el caso de la china Xiaomi, que ha desvelado en Twitter que será el procesador de su nueva familia de buques insignia, Xiaomi 12, que ya está en producción masiva y se presentará pronto.

Take a sneak peek of the most potent @Snapdragon 8 Gen 1 chipset that will power our upcoming #Xiaomi12Series! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/YrNqM8beMN