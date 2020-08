Portaltic.-Xiaomi muestra su tecnología de cámara bajo la pantalla de tercera generación

MADRID, 28 Ago. (Portaltic/EP) -

La compañía china Xiaomi ha mostrado los avances de su tecnología de cámara bajo la pantalla de tercera generación y ha afirmado que su producción en masa comenzará el próximo año.

Xiaomi ha señalado en su blog que gracias a su tecnología de cámara bajo la pantalla de tercera generación la compañía ha "mejorado enormemente el efecto de pantalla completa a través de la disposición de píxeles de desarrollo propio mediante la optimización de algoritmo de la cámara, lo que permite mostar el mismo rendimiento que las cámaras frontales convencionales".

La disposición de píxeles utilizada en su tecnología permite que la pantalla pase la luz a través del espacio entre los subpíxeles, permitiendo que cada píxel retenga un diseño de subpíxeles RGB completo sin sacrificar la densidad de píxeles.

En este sentido, la compañía ha afirmado que "el área sobre la cámara integrada muestra el mismo brillo, gama de colores y presión de color que el resto de la pantalla".

La tecnología de cámara bajo la pantalla de tercera generación también adopta un diseño de circuito especial para ocultar más componentes debajo de los subpíxeles RGB, lo que aumenta todavía más la transmisión de luz del área de la cámara debajo de la pantalla.

Además, Xiaomi ha señalado que la nueva cámara debajo de la pantalla "ofrece una experiencia fotográfica completamente actualizada, que coincide con el rendimiento de imagen de las cámaras frontales convencionales".

Asimismo, Xiaomi ha subrayado que tiene como objetivo llevar esta tecnología al mercado el próximo año.

We’re proud to present the latest masterpiece from our Xiaomi engineers: 3rd Generation Under-Display Camera Technology! True full-screen displays are just around the corner! We're planning on putting this into mass production next year. Stay tuned! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/DrKeL8wZUg