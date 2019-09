Portaltic.-Xiaomi presenta Mi Mix Alpha con envolvente 360 grados y cámara principal de 108MP

Publicado 24/09/2019 11:02:17 CET

MADRID, 24 Sep. (Portaltic/EP) -

Xiaomi ha presentado su nuevo 'smartphone' Mi Mix Alpha que cuenta con una pantalla envolvente que cubre el teléfono en 360 grados, ofreciendo una relación de aspecto de 180,6 grados y con una cámara principal de 108MP.

Xiaomi ha anunciado este martes en un evento en Shanghái (China) el lanzamiento de su nuevo 'smartphone' Mi Mix Alpha que, según la compañía, "representa el futuro". El dispositivo cuenta con una denominada pantalla envolvente que cubre el teléfono 360 grados, que aprovecha el cien por cien del frontal al continuar por los laterales curvos, ofreciendo una relación de aspecto del 180,6 por ciento.

Además, el dispositivo presenta triple cámara, con un sensor principal de 108MP (con resolución de 12.032 x 9.024 píxeles) que, gracias a la pantalla envolvente, se puede utilizar también como cámara frontal al girar el teléfono, por lo que el móvil no incluye cámara en la parte delantera del 'smartphone'. La cámara principal se complementa con una lente ultra gran angular de 20MP y campo de visión de 117 grados y otra telefoto de 12MP.

Además de la cámara, en la parte trasera incorpora una interfaz con las aplicaciones que han sido utilizadas con mayor frecuencia por el usuario. Los botones virtuales se ubican a ambos lados de la pantalla y aparecerán cuando se pulse sobre ellos. No obstante, para evitar las activaciones de la pantalla no deseadas, el dispositivo cuenta con sensores que detectan dónde queremos tocar y dónde no, para desactivar estas últimas zonas.

En cuanto al sonido, se encuentra en el interior de la propia pantalla para ofrecer una mayor calidad de audio. Además, todas las antenas se encuentran en la única estructura que no es pantalla en el dispositivo, en el marco inferior, fabricado en aluminio. Contará con conectividad 5G.

Desde la empresa afirman que intentarán "sacarlo al mercado lo antes posible", intentando que comience la producción a gran escala "a finales de año". Su precio será de 19.999 yuans, que equivale a unos 2.560 euros.