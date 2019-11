Portaltic.-Ya disponible la plataforma de contenido en streaming Apple TV+

Publicado 01/11/2019 13:13:07 CET

MADRID, 1 Nov.

La plataforma de contenido en 'streaming' por suscripción Apple TV+ está disponible desde este viernes 1 de noviembre para los usuarios de dispositivos Apple y de televisores inteligentes, con una prueba gratuita de siete días.

Apple TV+ alberga series, películas, documentales producidos por la compañía tecnológica, como The morning show, See, The Elephant Queen o Dickinson, que la acompañan en su lanzamiento.

Esta plataforma de contenido 'streaming' se basa en una suscripción mensual de 4,99 euros, con una prueba gratuita de siete días, que da acceso a un máximo de seis personas. Existe también una suscripción anual con la compra de nuevos modelos iPhone, iPad, iPod touch, Mac o Apple TV.

El acceso a Apple TV+ se realiza a través de la aplicación Apple TV, que está disponible de forma predeterminada en los dispositivos de la marca, pero también en televisores inteligentes y reproductores de 'streaming'.