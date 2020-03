Portaltic.-Ya disponible el videojuego Ori and the Will of the Wisps para Xbox One y PC

Ya disponible el videojuego Ori and the Will of the Wisps para Xbox One y PC

MADRID, 11 Mar. (Portaltic/EP) -

Microsoft y la desarrolladora austriaca Moon Studios han publicado este miércoles el videojuego Ori and the Will of the Wisps, el segundo título de la saga de plataformas Ori, que está disponible para PC con Windows 10 y para su consola Xbox One.

Ori and the Will of the Wisps es la secuela del título Ori and the Blind Forest, lanzado por Moon Studios -desarrollador First Party de Microsoft desde 2011- el año 2015.

El nuevo videojuego ofrece una nueva aventura en el bosque de Niwen, donde también se ambientaba su título predecesor, y ofrece a los jugadores la posibilidad de embarcarse "en el viaje para descubrir el verdadero destino de Ori" -su protagonista, un espíritu guardián blanco-, según recoge Microsoft en un comunicado.

El videojuego incluye la música compuesta por el compositor Gareth Coker, así como un sistema de combate mejorado con nuevas armas y habilidades con las que el jugador se enfrenta a los enemigos.

Además, los jugadores podrán elegir entre tres modos -Fácil, Normal y Difícil- y personalizar su experiencia de juego gracias a las habilidades de Ori.

El título está disponible desde este miércoles de forma global en Xbox One -la versión Xbox One X alcanza gráficos 4K y 60fps-, Windows 10 PC, Steam y en la plataforma Xbox Game Pass -donde también se encuentra Ori and the Blind Forest.