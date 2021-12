Ya es posible abrir un coche con el móvil sin usar la llave gracias a una nueva función de Android

MADRID, 2 Dic. (Portaltic/EP) -

Google ha presentado nuevas funciones para Android relacionadas con los emojis, las notificaciones o Android Auto, entre las que se incluye una destinada a usuarios de teléfonos Pixel 6 y Samsung Galaxy S21, que podrán utilizarlos como llaves de acceso a algunos modelos concretos de automóviles de BMW.

En un comunicado, la compañía ha anunciado una serie de funcionalidades que estarán disponibles antes de que comience 2022. Entre ellas, destacan novedades en seguridad, personalización y para Android Auto y este sistema operativo en el coche.

Entre estas últimas destaca la integración de la llave de un coche de la marca BMW en el sistema operativo que ya anunció el pasado mes de mayo, con la que se puede desbloquear el automóvil sin la necesidad de usar la llave física, solo acercándose al coche. Por el momento, esta opción solo está disponible en los teléfonos Pixel 6 y Samsung Galaxy S21.

Entre las novedades que presenta Android Auto, Google señala que desde ahora se puede configurar esta aplicación para que se inicie automáticamente cuando se conecte el móvil al coche.

Además, se incorporan nuevas opciones de respuesta inteligente, un nuevo icono de reproducción siempre activo para poder acceder fácilmente a la música del dispositivo y la posibilidad de usar la voz para buscar artistas o canciones de forma más rápida.

FAMILY BELL, NUEVOS 'WIDGETS' Y EMOJIS

Antes de que termine este año, Android incorporará un servicio llamado Family Bell, que sirve para informar de los horarios de cada integrante de la familia.

Esta funcionalidad se utiliza, por ejemplo, para avisar a los demás de las actividades cotidianas, como una cita con el médico o una cena, mediante un sistema de notificaciones. Así, todos los usuarios que tengan acceso a ese espacio podrán editar, gestionar o personalizar la alerta desde cualquier dispositivo Android.

Durante este mes, llegarán a 'smartphones' y tabletas una serie de widgets, como son Google Play Libros o YouTube Music. Con ellos, se podrá acceder, respectivamente, a la biblioteca de libroso podcasts y a las últimas canciones reproducidas en la plataforma de música en 'streaming' gracias a nuevos controles de seguimiento y reproducción.

Google también ha presentado otro 'widget' llamado Google Fotos Gente y Mascotas, que se implementará en las próximas semanas y con la que los usuarios podrán colocar imágenes de familiares y de sus animales en la pantalla de inicio.

Durante esta semana también se se ha puesto en marcha un apartado en Google Fotos llamado 'Memories' (Recuerdos). Estos aparecen en la cuadrícula de la galería, que presenta una selección de imágenes de momentos puntuales, como fiestas de Navidad Halloween. Cuenta con controles especiales para renombrar, personalizar, corregir o eliminar estos archivos.

Con Android también se pondrá en marcha el restablecimiento automático de permisos. De este modo, el dispositivo desactivará de forma automática las autorizaciones de ejecución, que permiten que las 'apps' accedan libremente a los datos del usuario, en las aplicaciones que no se hayan utilizado recientemente.

Esta opción se puede volver a activar en cualquier momento y para cualquier aplicación mediante el menú de Configuración. Además, la compañía ha anunciado que esta función llegará a través de Google Play a todos los dispositivos que ejecuten Android 6.0 o versiones superiores.

Por último, Google ha dado a conocer las nuevas combinaciones de Emoji Kitchen, ya disponibles en Gboard Beta y próximamente en todos los dispositivos. De este modo, los usuarios tienen la oportunidad de crear sus propios 'stickers' combinando dos o más emoticonos.

New features are coming to #Android. Check out the full list: ?? Digital car key?? Emoji Kitchen?? Family Bell?? Memories in Google Photos?? New widgets?? Permissions auto-resetLearn more: https://t.co/4L8dADumPH pic.twitter.com/DSGlKZEbfc