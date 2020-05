Portaltic.-Ya es posible guardar y programar un tuit desde la web principal de Twitter

MADRID, 29 May. (Portaltic/EP) -

Twitter ha ampliado las opciones de composición de un 'tuit' para permitir a los usuarios guardar borradores o programar publicaciones, directamente desde la versión web de la plataforma.

La nueva opción de programar aparece dentro del compositor de 'tuits' como un icono con forma de calendario. Al abrirlo, el usuario podrá determinar el día, la hora e incluso la zona horaria, para programar la publicación.

La compañía, a través de un comunicado en su perfil oficial señala que la nueva opción permite tanto programar como guardar un borrador de la publicación. Para ello, solo hay que pinchar en la X desde la que se sale de la ventana de composición.

Esta novedad está disponible en la versión web de la red social.

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal