Portaltic.-YouTube advierte: puede haber más contenidos eliminados debido a las medidas adoptadas por el coronavirus

MADRID, 17 Mar. (Portaltic/EP) -



Google ha reducido el personal que tiene que trabajar desde las oficinas como parte de las medidas adoptadas para hacer frente a la expansión del coronavirus, lo que supone un uso mayor de los sistemas automatizados de revisión de contenido en YouTube, que puede derivar en más contenidos eliminados.



La adaptación de Google a la situación "sin precedente" del Covid-19 sigue la línea de muchas otras empresas: trabajo desde casa, en remoto y limitar a lo más indispensable la asistencia de trabajadores a las oficinas, es decir, recuperación y seguridad, como explica Google en un comunicado.

La compañía también va a incrementar el uso de los sistemas automatizados, como los que revisan contenido en YouTube para asegurar que no violan las políticas de la plataforma. No obstante, y dado que, como explica, "no siempre son tan precisos o granulares en su análisis como los revisores humanos", advierte de que puede haber un incremento de los contenidos clasificados para su eliminación.



Ante esta situación, los afectados pueden reclamar, dado que habrá contenidos que en realidad no violen las políticas pese a ser marcados como tal, pero el proceso de revisión será más lento. Algo similar puede ocurrir en otros productos de Google.