Portaltic.-YouTube cumple 15 años: historia y futuro de una plataforma con 2.000 millones de usuarios

Este viernes YouTube cumple 15 años. Fue el 14 de febrero de 2005 cuando YouTube se registró como sitio web con el fin de crear un lugar que permitiese a los usuarios de todo el mundo compartir vídeos. Hoy la plataforma tiene más de dos mil millones de usuarios al mes y cada minuto se suben 500 horas de vídeo.

En 2005 aún no existían la mayoría de redes sociales actuales -Facebook nació en 2004 pero no se abrió a todo el mundo hasta 2006, año en que nació Twitter, e Instagram no llegaría hasta 2010.

"Lo que más me sorprendió (cuando se lanzó YouTube) fue que muchos otros usuarios querían ver esos vídeos sobre la vida cotidiana: bailes divertidos, niños haciendo cosas curiosas y, por supuesto, muchos vídeos de gatos", como cuenta Susan Wojcicki, CEO de YouTube, en un carta por los 15 años de la plataforma.

HISTORIA DE YOUTUBE

La historia de YouTube comenzó el Día de San Valentín de 2005 cuando se registró como sitio web, sin embargo no fue hasta diciembre de 2005 cuando se lanzó la plataforma de forma oficial. El primer vídeo que se publicó fue 'Me at the Zoo' ('Yo en el zoo') el 23 de abril de 2005 y actualmente cuenta con más de 85 millones de visitas.

La plataforma tuvo un éxito tan inmediato que en 2006 Google la compró por 1.650 millones de dólares. En la actualidad, YouTube se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas del mundo con más de dos mil millones de usuarios al mes y cada minuto se suben 500 horas de vídeo.

Su evolución ha hecho que la plataforma se expanda para no solo ofrecer vídeos, sino también servicios de suscripción, películas, noticias destacadas e incluso cuenta con su servicio de contenidos de producción propia, YouTube TV.

PROPUESTAS DE FUTURO

Ahora, la compañía quiere seguir expandiendo las posibilidades de la plataforma, y su CEO ha recogido una serie de propuestas para mejorar YouTube de cara a 2020.

Para la compañía "los creadores son el corazón de YouTube", por eso quieren impulsar a que estas pequeñas empresas que conforman no dejen de crecer en ingresos y audiencias. En 2019 el número de creadores que ganan cifras anuales de cinco dígitos ha aumentado en más de un 40 por ciento y la compañía quiere asegurar el mejor ecosistema posible para que sigan creando.

A su vez YouTube quiere impulsar la industria musical desde su plataforma, al descubrir y promover la música de nuevos artistas. El año pasado la compañía recibió más de 3.000 millones solamente de esta industria. Pero sus aspiraciones para expandir sus servicios no acaban aquí, la introducción de funciones de reproducción en diferido, servicios de suscripción, noticias destacadas o películas ayudarán a expandir su audiencia.

Hoy, YouTube TV cuenta con más de 2 millones de suscriptores en Estados Unidos y ofrece más de 70 canales incluyendo TV por cable, deportes en vivo y programación bajo demanda.

Otra de las propuestas es, como explica Wojcicki, "ayudar a los anunciantes, sean grandes o pequeños, a encontrar más clientes. Los anunciantes reconocen el alcance y la efectividad de YouTube a la hora de darse a conocer, mejorar su imagen y aumentar sus resultados".

RESPONSABILIDADES FRENTE A LOS USUARIOS

"Con estas nuevas oportunidades han surgido otros desafíos en materia de responsabilidad. Desde el principio nos dimos cuenta de la importancia de establecer unas normas de uso", ha destacado la CEO de la plataforma. A lo largo de los años YouTube ha ido añadiendo nuevas normas para proteger a su comunidad de usuarios y ahora para 2020 tienen nuevos focos en los que trabajar.

La compañía quiere seguir mejorando su eficacia a la hora de eliminar contenidos que violan sus políticas. En el último trimestre de 2019 consiguieron eliminar más de 8,7 millones de vídeos. A su vez pretenden reducir las recomendaciones de contenidos que que inclunplan sus normas a la vez que premian a aquellos que las cumplen.

"En los últimos dos años, hemos introducido más de 50 cambios en nuestra política, muchos de ellos con el consejo de expertos externos de todo el mundo que nos han ayudado a trabajar en unas normas que protejan a nuestra comunidad a largo plazo" explica Wojcicki en dicha carta.

Hoy este tipo de contenidos representan menos del uno por ciento del contenido de YouTube y la CEO, que en 2005 no trabaja en YouTube sino en la división de vídeos de Google, manifiesta su intención "reducir aún más este porcentaje".