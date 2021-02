YouTube elimina un vídeo del youtuber PewDiePie por violar las políticas de ciberacoso y seguridad infantil

MADRID, 19 Feb. (Portaltic/EP) -

YouTube ha eliminado un vídeo del 'youtuber' PewDiePie dirigido contra el popular canal infantil Cocomelon por violar las normas sobre el ciberacoso y la seguridad infantil.

En el vídeo musical, que estuvo activo durante días antes de que YouTube lo eliminara, el 'youtuber' sueco Felix Kjellberg (conocido como PewDiePie) insultaba y se burlaba de los menores que seguían a Cocomelon, un comportamiento censurado por la red social.

Según ha explicado YouTube en su cuenta de Twitter oficial, el vídeo de PewDiePie fue eliminado por violar dos políticas. Por una parte, la seguridad infantil, puesto que el contenido era inapropiado y violento y estaba dirigido a un público infantil.

Por otra, por fomentar un comportamiento abusivo e "incitar a la hostilidad entre creadores para obtener beneficios económicos", ha detallado la red social en sus 'tuits'.

(1/2) To clarify, this violated two policies 1) Child safety: by looking like it was made for kids but containing inappropriate content (incl violence) 2) Harassment: we allow criticism & also diss tracks in some cases, but w/ both policies in mind, this video crossed the line. pic.twitter.com/PmEqkQXhAu