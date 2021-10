YouTube, TikTok, videojuegos y música: lo que más ha interesado a los niños en verano

MADRID, 2 Oct. (Portaltic/EP) -

YouTube y TikTok son las plataformas que más han usado los niños españoles en los meses de verano, donde han consumido principalmente vídeos, contenidos sobre videojuegos y sobre música, según se desprende del último estudio de Kaspersky Safe Kids.

Los contenidos relacionados con 'software', audio y vídeo representan casi la mitad de las visitas a sitios web (46,77%) en España, seguido de las compras 'online' (19,31%) y de los videojuegos (15,23%). Preferencias similares a las de todos los países europeos.

Estos datos se recogen en el último estudio de Kaspersky, donde la compañía ha analizado los contenidos que han captado el intereses de los niños de junio a agosto de 2021, a partir de datos anónimos proporcionados voluntariamente por los usuarios de Kaspersky Safe Kids, tales como las búsquedas, las aplicaciones más populares de Android o las categorías de sitios web.

Los niños españoles que utilizaron dispositivos Android dedicaron la mayor parte del tiempo a YouTube (25,47%). Este verano, TikTok (23,02%) consiguió superar a WhatsApp (14,50%) y se situó en segundo lugar. Aunque de forma menos marcada, el patrón se repitió a nivel mundial, donde TikTok (19%) venció a WhatsApp (16%), rompiendo con la tendencia observada desde noviembre de 2020 hasta abril de 2021, cuando el uso de TikTok era del 14,9 por ciento y la de WhatsApp del 18,1 por ciento.

Las principales actividades en las que se interesaron los niños de todo el mundo fueron los vídeos y YouTube, y en particular las consultas relacionadas con los videojuegos (32,3%), como los 'walkthroughs' de 'Let's Play' (vídeos en los que un jugador narra su experiencia mientras está jugando). Entre los 'let's players' más populares a nivel mundial estuvieron los ingleses SSundee y MrBeast Gaming. Minecraft (25,9%) fue el juego más popular durante el verano, mientras que Brawl Stars (4,9%) superó a Roblox (4,6%).

La segunda tendencia clave entre los niños fue la música. Casi una quinta parte de las búsquedas de Internet en YouTube (18,4%) tuvieron que ver con artistas y videoclips. La canción más popular de este verano fue Astronaut In The Ocean de Masked Wolf, mientras que Ariana Grande y Lil Nas X fueron los intérpretes más buscados.

El Festival de Eurovisión también ha resultado ser popular entre los niños y adolescentes. Los ganadores de este año, el grupo italiano Maneskin, se han convertido en una de las bandas de adolescentes más populares del mundo. Sus canciones Beggin', I wanna be your slave y la ganadora de Eurovisión, Zitti e buoni fueron las más buscadas en YouTube.

Entre otras tendencias de Internet, también destaca la popularidad de los nuevos juguetes Simple Dimple y Pop It. La canción con la que se promocionan se hizo viral en TikTok y aparecieron muchas reseñas sobre los juguetes en YouTube.

"La investigación evidencia que los niños no cambian de preferencias con frecuencia y siguen viendo el mismo tipo de contenido, aunque los protagonistas cambian. Por ejemplo, los rockeros italianos Maneskin sustituyen a BTS, y el juego Friday Night Funkin' supera a Among Us", explica Anna Larkina, experta en análisis de contenidos web de Kaspersky.

La compañía aconseja a los padres que naveguen con sus hijos y que aprendan junto a ellos para que estén seguros en Internet. Aunque es importante contar con aplicaciones de control parental, también lo es hablar con los menores sobre el uso de estas herramientas y explicarles por qué son útiles.

También es importante que dediquen tiempo a hablar con sus hijos sobre las medidas de seguridad en Internet, explicándoles lo que no debe publicarse en ninguna circunstancia y por qué.