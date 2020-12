Portaltic.-Zoom y Among Us! destacan entre lo más descargado de la App Store española en 2020

MADRID, 2 Dic. (Portaltic/EP) -

Apple ha anunciado las listas de aplicaciones y juegos más descargados de la App Store española por los usuarios de iPhone y de iPad durante 2020, entre las que destacan el servicio de videoconferencias Zoom y el videojuego Among Us!

Zoom lidera la lista de las aplicaciones gratuitas más descargadas del año tanto para iPhone como para iPad. En el caso de iPhone, destacan también otras aplicaciones de mensajería y redes sociales, como TikTok, Instagram y WhatsApp, con la plataforma YouTube como la quinta en el ranking.

En el caso de iPad, se intercalan aplicaciones de ocio con las plastaformas para mantener el contacto con amigos y familiares: Amazon Prime Video, Skype for iPad, Google Meet y Disney+, como informa la compañía en un comunicado.

En el caso de las aplicaciones de pago, las más descargadas para iPhone son WatchChat 2: for WhatsApp, AutoSleep Tracker for Watch, Forest - Stay focused, TouchRetouch y Procreate Pocket. Para iPad, destacan Procreate, GoodNotes 5, Notability, iDoceo - Teacher gradebook y Duet Display.

En el caso de los videojuegos gratuitos, Among Us! encabeza la lista de los más descargados de la App Store para iPhone e iPad. Parchisi STAR, Brain Out, Brain Test: Tricky Puzzles y Call of Duty: Mobile completa el ranking en iPhone, mientras que en iPad lo hacen Parchisi STAR, Roblox, Brawl Stars y Brain Test: Tricky Puzzles.

Los juegos de pago más descargados del año para iPhone son Plague Inc., Minecraft, Monopoly, Football Manager 2020 Mobile y Geometry Dash. En iPad, destacan Minecraft, Monopoly, Pou, Geometry Dash y The Room.

LO MEJOR DE LA APP STORE 2020

Apple ha informado de también de las mejores aplicaciones del año de la App Store para sus distintos dispositivos y servicios, una lista que ocupan Wakeout! (para iPhone), Zoom (para iPad), Fantastical (Mac), Disney+ (Apple TV) y Endel (Apple Watch).

También ha seleccionado los mejores juegos de este 2020: Genshin Impact (iPhone), Legends of Runeterra (iPad), Disco Elysium (Mac), Dandara Trials of Fear (Apple TV) y Sneaky Sasquatch (Apple Arcade).

Siguiendo esta lista, la compañía ha destacado al desarrollador independiente de Wakeout!, ya que entiende que "consiguió llevar a las oficinas y despachos de todo el mundo ejercicios suaves compuestos de movimientos que todo el mundo puede seguir fácilmente".

Juegos como Genshin Impact, Legends of Runeterra, Disco Elysium, Dandara Trials of Fear y Sneaky Sasquatch, de Apple Arcade, "permitieron a los usuarios evadirse a otros mundos", mientras que la plataforma de contenido en streaming Disney+ "puso a disposición de todos un sinfín de posibilidades que muchos estaban esperando".

"Da igual que fuera ayudando a dar clases 'online' con Zoom, a crear rutinas diarias con Fantastical o a conciliar el sueño con Endel: las 'apps' ganadoras de Lo Mejor la App Store de 2020 han sido vitales para que todos pasemos estos días en casa de la mejor manera posible", ha indicado.