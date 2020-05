Primer cefalópodo observado a 7.000 metros de profundidad - Marine Biology/Alan J. Jamieson et al.

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La filmación a mayor profundidad de un pulpo ha sido obtenida en la Fosa de Java, en el Océano Índico, a nada menos que 6.957 metros de profundidad, unos 1.800 metros más que el registro anterior.

El equipo de Alan J. Jamieson, científico de la Universidad de Newcastle, informa en Marine Biology de dos observaciones directas in situ del octopodo cirrado Grimpoteuthis sp., conocido comúnmente como pulpo Dumbo, a 5760 y 6957 metros en la Fosa de Java (Océano Índico). El primero representa una extensión de profundidad de 615 metros desde el récord previo de 1971, mientras que el segundo es la primera imagen in situ de un cefalópodo inequívocamente a profundidad de hadal, y extiende el registro más profundo y confiable de esta clase de moluscos en 1812 metros.

Los cefalópodos no suelen considerarse característicos de la fauna bentónica a profundidades de hadal (profundidades superiores a 6000 metros), sin embargo, ocasionales muestras de redes de arrastre de red abierta han implicado que podrían estar presentes a unos 8000 metros de profundidad. La evidencia fotográfica in situ previa ha colocado el cefalópodo más profundo a 5145 metros. Las discrepancias entre ambas cifras han significado que la profundidad máxima para los cefalópodos no se había resuelto.

En este estudio, se informa sobre avistamientos inequívocos, por video HD, aumentan el hábitat bentónico potencial disponible para los cefalópodos del 75 al 99% del fondo marino global.

Los despliegues de observación informados aquí se llevaron a cabo durante el tramo del Océano Índico de la Five Deeps Expedition (2018-2019). En abril de 2019, se desplegaron tres cámaras de cebo autónomas y trampas idénticas con sensores de conductividad, temperatura y profundidad entre profundidades de 5760 y 7176 metros en la fosa de Java, dando como resultado los hallazgos.