Primera candidata a misteriosa señal cósmica FRB en nuestra galaxia

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Una fuerte explosión de ondas de radio de milisegundos de duración que proviene de un magnetar en la Vía Láctea, detectada el 28 de abril, puede ser una explosión rápida de radio (FRB) en nuestra propia galaxia, un hecho único que puede faclitar la resolución fde la fuente de estos misteriosos eventos cósmicos.

Los FRB son pulsos rápidos de ondas de radio fuertes que han sido detectados por los observatorios de radio de todo el mundo; el primero se registró en 2001. Desde entonces, se han captado muchos más, la mayoría no repetitivos, pero los científicos no han podido para explicar su fuente. En los últimos años, muchos en el campo han especulado que son generados por magnetares, un tipo especial de estrella de neutrones con un campo magnético inusualmente fuerte. Pueden generar FRB, sugirieron los investigadores, cuando el equilibrio entre su campo magnético y su fuerza gravitacional conduce a temblores súper fuertes seguidos de destellos de magnetar masivos.

Hasta la fecha, los FRB que se han observado provienen de una fuente que estaba tan lejos que era imposible saber si estaban siendo generados por magnetares, y mucho menos por sus fuertes terremotos. Sin embargo, la nueva y potente ráfaga de radio provenía de un magnetar identificable (SGR 1935 + 2154), lo suficientemente cerca como para que los investigadores de los observatorios de radio también midieran la contraparte de rayos X de la explosión, algo que antes era imposible con los FRB.

Según The Astronomer's Telegram, los informes iniciales --procedentes del radiotelescopio canadiense CHIME-- sugieren que la intensidad del estallido de radio fue lo suficientemente fuerte como para tratarse de un FRB, lo que sugiere que el estallido puede haber sido un FRB. Las emanaciones de rayos X tampoco fueron particularmente fuertes, pero su existencia sugiere que puede haber más información para estudiar en otros FRB previamente registrados.

Los investigadores tendrán que analizar su espectro antes de que pueda compararse adecuadamente con los FRB. Si coincide con algunos de los otros FRB, podría muy bien representar solo un tipo de fuente FRB particular.