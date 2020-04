Primera ola de calor documentada en la Antártida Oriental

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

En la Antártida Oriental, los científicos registraron el primer evento de ola de calor reportado en la estación de investigación Casey en el Territorio Antártico Australiano, con temperaturas extremas máximas y mínimas registradas durante tres días consecutivos en enero. También se registraron temperaturas récord en las bases de la Península Antártica.

En un artículo de investigación publicado ahora en Global Change Biology, científicos de la Universidad de Wollongong (UOW), la División Antártica Australiana (AAD), la Universidad de Tasmania y la Universidad de Santiago, Chile, informan sobre la ola de calor y su impacto en las plantas y animales de la Antártida. y ecosistemas.

Si bien la Península Antártica ha experimentado un rápido calentamiento en las últimas décadas, hasta ahora la Antártida Oriental se ha librado principalmente del calentamiento asociado con el cambio climático global.

La bióloga del cambio climático de UOW, la profesora principal Sharon Robinson, autora principal del artículo, dijo que entre el 23 y el 26 de enero de este año, Casey registró sus temperaturas mínimas y máximas más altas. "Las olas de calor se clasifican en tres días consecutivos con temperaturas máximas y mínimas extremas", dijo.

"En esos tres días en enero, Casey experimentó temperaturas mínimas por encima de cero y temperaturas máximas por encima de 7.5 ° C, con su temperatura máxima más alta, 9.2 ° C el 24 de enero, seguida de su mínimo más alto de 2.5 ° C a la mañana siguiente. En el registro de 31 años para Casey, este máximo es 6.9 ° C más alto que la temperatura máxima promedio para la estación, mientras que el mínimo es 0.2 ° C más alto".

En otras partes de la Antártida también se registraron temperaturas récord en febrero. El 6 de febrero, la base de investigación argentina Esperanza en el extremo norte de la Península Antártica registró una temperatura máxima de 18.4 ° C. En ese momento era la temperatura más alta registrada en cualquier lugar de la Antártida, casi 1 ° C más caliente que el registro anterior de 17.5 ° C.

Tres días después, el nuevo récord se rompió cuando los científicos brasileños informaron una temperatura máxima de 20,75 ° C en la base de Marambio, también en la Península Antártica. La temperatura diaria promedio de febrero excedió el promedio a largo plazo en 2 ° C para Esperanza y 2.4 ° C para Marambio.

La ecologista antártica Dana Bergstrom, Científica Investigadora Principal de la AAD y Visiting Scholar en UOW, dijo que el caluroso verano probablemente conduciría a la alteración a largo plazo en las especies y el ecosistema. Esta alteración podría ser tanto positiva como negativa.

"La mayor parte de la vida existe en pequeños oasis sin hielo en la Antártida, y depende en gran medida de la fusión de nieve y hielo para su suministro de agua", dijo Bergstrom en un comunicado.

"Las inundaciones de agua derretida pueden proporcionar agua adicional a estos ecosistemas desérticos, lo que lleva a un mayor crecimiento y reproducción de musgos, líquenes, microbios e invertebrados. Sin embargo, las inundaciones excesivas pueden desplazar las plantas y alterar la composición de las comunidades de invertebrados y esteras microbianas. Si el hielo se derrite por completo, a principios de la temporada, los ecosistemas sufrirán sequía por el resto de la temporada".

Las temperaturas más altas también pueden causar estrés por calor en plantas y animales adaptados a las condiciones frías de la Antártida.

Bergstrom dijo que se necesitaban más estudios para comprender el impacto total de la ola de calor. "Los eventos extremos a menudo tienen impactos durante años después del evento. El estudio a largo plazo de las áreas afectadas por la ola de calor nos permitirá rastrear este impacto", dijo.

El doctor Andrew Klekociuk, científico atmosférico de la AAD, dijo que las temperaturas más cálidas estaban relacionadas con temperaturas superiores a la media en partes de la Antártida y otros patrones meteorológicos en el hemisferio sur que ocurrieron durante la primavera y el verano de 2019. Estos patrones fueron influenciados en parte por la ruptura temprana del agujero de ozono a fines de 2019, debido al calentamiento rápido en la estratosfera, la región atmosférica por encima de los 12 km de altitud.

"Los niveles superiores de la atmósfera en el borde de la Antártida se vieron fuertemente perturbados en la primavera de 2019, y los efectos de esto probablemente influyeron aún más en la atmósfera inferior sobre la Antártida durante el verano", dijo Klekociuk.