Primeras señales de incremento de la actividad solar

El Sol registró el 29 de mayo la primera erupción de clase M desde octubre de 2017, en una zona de manchas oscuras que representan áreas de campos magnéticos complejos, y los científicos estarán atentos para ver si el Sol está empezando a despertarse tras su periodo de mínimo actividad reciente.

Aunque las manchas solares aún no son visibles (pronto lo serán girar a la vista sobre la extremidad izquierda del Sol), la nave espacial SDO (Solar Dynamics Observatory) de la NASA vio las bengalas por encima de las manchas. Las bengalas eran demasiado débiles para pasar el umbral en el que el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA proporciona alertas. Pero después de varios meses de muy pocas manchas solares y poca actividad solar, los científicos y los pronosticadores del clima espacial vigilan este nuevo grupo para ver si crecen o desaparecen rápidamente. Las manchas solares pueden ser presagios del aumento del ciclo solar del Sol y volverse más activo. O tal vez no. Pasarán unos meses más hasta que lo sepamos con certeza, informa la NASA en un comunicado.

A medida que el Sol se mueve a través de su ciclo natural de 11 años, en el que su actividad aumenta y disminuye, las manchas solares también aumentan y disminuyen en número. La NASA y la NOAA rastrean las manchas solares para determinar y predecir el progreso del ciclo solar y, en última instancia, la actividad solar. Actualmente, los científicos están prestando mucha atención al número de manchas solares, ya que es clave para determinar las fechas del mínimo solar, que es el inicio oficial del Ciclo Solar 25. Esta nueva actividad de manchas solares podría ser una señal de que el Sol posiblemente esté acelerando hacia el nuevo ciclo y ha pasado por mínimo.

Sin embargo, se necesitan al menos seis meses de observaciones solares y recuento de manchas solares después de un mínimo para saber cuándo ocurrió. Debido a que ese mínimo se define por el número más bajo de manchas solares en un ciclo, los científicos necesitan ver que los números aumenten constantemente antes de poder determinar exactamente cuándo estaban en la parte inferior. Eso significa que el mínimo solar es una instancia solo reconocible en retrospectiva: podría tomar de seis a 12 meses después del hecho para confirmar cuándo ha pasado realmente el mínimo.

Esto se debe en parte a que nuestra estrella es extremadamente variable. El hecho de que los números de manchas solares aumenten o disminuyan en un mes determinado no significa que no cambiará el rumbo el próximo mes, sino que volverá nuevamente el mes siguiente. Por lo tanto, los científicos necesitan datos a largo plazo para crear una imagen de las tendencias generales del Sol a través del ciclo solar. Comúnmente, eso significa que el número que usamos para comparar cualquier mes dado es el número promedio de manchas solares de seis meses tanto hacia atrás como hacia adelante en el tiempo, lo que significa que en este momento, podemos caracterizar con confianza cómo se ve octubre de 2019 en comparación con los meses anteriores, pero aún no se ve cómo será noviembre en comparación con eso.

El 29 de mayo, a las 7:24 UTC, una llamarada solar de clase M relativamente pequeña surgió de estas manchas solares. Las erupciones solares son poderosas explosiones de radiación. La radiación dañina de una bengala no puede pasar a través de la atmósfera de la Tierra para afectar físicamente a los humanos en el suelo, sin embargo, cuando es lo suficientemente intensa, puede perturbar la atmósfera en la capa donde viajan las señales de GPS y comunicaciones. La intensidad de esta llamarada estaba por debajo del umbral que podría afectar el espacio geomagnético y por debajo del umbral para que NOAA creara una alerta.