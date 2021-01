Los primeros pobladores de América iban acompañados de sus perros.

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las primeras personas que cruzaron a las Américas antes de hace 15.000 años, que eran de ascendencia del noreste de Asia, iban acompañadas de sus perros.

Un equipo internacional de investigadores dirigido por la arqueóloga Angela Perri, de la Universidad de Durham, examinó los registros arqueológicos y genéticos de personas y perros antiguos.

Los investigadores dicen que este descubrimiento sugiere que la domesticación de perros probablemente tuvo lugar en Siberia antes de hace 23.000 años. Las personas y sus perros finalmente viajaron hacia el oeste hacia el resto de Eurasia y hacia el este hacia las Américas.

Los hallazgos se publican en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Las Américas fueron una de las últimas regiones del mundo en ser pobladas por personas. Para entonces, los perros habían sido domesticados de sus antepasados lobos y probablemente estaban desempeñando una variedad de roles dentro de las sociedades humanas.

Angela Perri, del Departamento de Arqueología de la Universidad de Durham, dijo: "Cuándo y dónde han surgido preguntas en la investigación sobre la domesticación de perros, pero aquí también exploramos el cómo y el por qué, que a menudo se han pasado por alto.

"La domesticación de perros que ocurre en Siberia responde a muchas de las preguntas que siempre hemos tenido sobre los orígenes de la relación entre humanos y perros. Al juntar las piezas del rompecabezas de la arqueología, la genética y el tiempo, vemos una imagen mucho más clara de dónde los perros están siendo domesticados en Siberia y luego se dispersan desde allí hacia las Américas y el mundo".

El genetista y coautor Laurent Frantz (Universidad Ludwig Maximilian de Munich) dijo: "Lo único que sabíamos con certeza es que la domesticación de perros no tuvo lugar en las Américas.

"Por las firmas genéticas de los perros antiguos, ahora sabemos que deben haber estado presentes en algún lugar de Siberia antes de que la gente emigrara a las Américas".

El coautor, el profesor Greger Larson, de la Universidad de Oxford, dijo: "Los investigadores han sugerido previamente que los perros fueron domesticados en Eurasia, desde Europa hasta China, y muchos lugares intermedios.

"La evidencia combinada de humanos y perros antiguos está ayudando a refinar nuestra comprensión de la historia profunda de los perros, y ahora apunta a Siberia y el noreste de Asia como una región probable donde se inició la domesticación de perros".

Durante el Último Máximo Glacial (de unos 23.000 a 19.000 años atrás) Beringia (el área terrestre y marítima entre Canadá y Rusia), y la mayor parte de Siberia, fue extremadamente fría, seca y en gran parte sin glaciar.

Las duras condiciones climáticas que condujeron a este período, y durante este período, pueden haber servido para acercar a las poblaciones de humanos y lobos dada su atracción por la misma presa.

Esta interacción cada vez mayor, a través de la búsqueda mutua de las matanzas de los lobos atraídos a los campamentos humanos, puede haber comenzado una relación entre las especies que eventualmente condujo a la domesticación del perro y un papel vital en la población de las Américas.

Como señala el coautor y arqueólogo David Meltzer de la Universidad Metodista del Surm, en Texas, "hace tiempo que sabemos que los primeros americanos debieron poseer habilidades de caza bien perfeccionadas, el conocimiento geológico para encontrar piedra y otros materiales necesarios y estado listo para nuevos desafíos.

"Los perros que los acompañaron cuando entraron en este mundo completamente nuevo pueden haber sido parte de su repertorio cultural tanto como las herramientas de piedra que llevaban".

Desde su domesticación de los lobos, los perros han desempeñado una amplia variedad de roles en las sociedades humanas, muchas de las cuales están vinculadas a la historia de las culturas de todo el mundo.