El próximo Iphone contará con un Face ID más rápido, mejor cámara y mayor duración de la batería, según filtraciones

MADRID, 12 Oct. (Portaltic/EP) -

El próximo teléfono de Apple, que podría conocerse como iPhone 12, contará con un sistema de reconocimiento facial Face ID más rápido, mejor cámara y mayor duración de la batería, según una filtración.

Apple tiene la intención de añadir un nuevo sistema de algoritmos de "zonificación dinámica" para la matriz de cámaras TrueDepth, que podría permitir un sistema de reconocimiento facial más rápido.

La compañía no actualizará el diseño de la matriz TrueDepth en la mayoría de los modelos, salvo en el iPhone 12 mini que tendrá un 'notch' más estrecho, debido a que cuenta con una pantalla más pequeña, según ha recogido MacRumors.

Asimismo, todos los modelos de iPhone 12 incluirán un zoom digital mejor, gracias a mejoras de 'software', así como una cámara ultra gran angular con un 35 por ciento más de apertura, que permite mejorar el rendimiento en escenarios con poca luz.

Los nuevos iPhone 12 Pro y 12 Pro Max también tendrán una batería al menos una hora mayor y se espera que la del iPhone 12 mini sea peor que la del iPhone 11 debido a su tamaño.

https://t.co/XjFk5c1zNMExpect at least an 1 hour battery life increase for the Pro Models. As seen in internal tests, the 5.4" iPhone will perform worse than the current iPhone 11, which is expected because of its form factor.