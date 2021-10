Puede que la 'última zona de hielo' del Ártico no sobreviva al siglo

El Océano Ártico y su última zona de hielo proyectada (delineada en rojo), al norte de Groenlandia y el archipiélago ártico canadiense. - NEWTON ET AL., EARTH’S FUTURE

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El último hielo que soporte el verano en el océano ártico puede ser ya solo un recuerdo a finales de este siglo, si las emisiones de efecto invernadero se mantienen al ritmo actual.

Es la conclusión de una investigación concentrada en una región de un millón de kilómetros cuadrados al norte de Groenlandia y las costas del archipiélago canadiense, donde el hielo marino durante todo el año ha sido tradicionalmente más grueso y, por lo tanto, probablemente más resistente.

El trabajo destaca que tanto en escenarios optimistas como pesimistas, para el verano de 2050, el hielo en esta región se adelgazará drásticamente. Bajo el escenario optimista, si las emisiones de carbono se pueden controlar para entonces, algo de hielo de verano podría persistir indefinidamente. Sin embargo, bajo el escenario pesimista, en el que las emisiones continúan en su camino actual, el hielo de verano desaparecería para el 2100, junto con criaturas como focas y osos polares. El estudio aparece en la revista Earth's Future.

COLAPSO DE ECOSISTEMAS ENTEROS

"Desafortunadamente, este es un experimento masivo que estamos haciendo", dijo en un comunicado el coautor del estudio, Robert Newton, científico investigador principal del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia. "Si desaparece el hielo durante todo el año, se colapsarán ecosistemas enteros que dependen del hielo y comenzará algo nuevo".

Los científicos han estado reflexionando sobre el destino del hielo marino del Ártico durante décadas. Alrededor de 2009, los investigadores, incluidos los coautores de Newton, Stephanie Pfirman y L. Bruno Tremblay, se unieron por primera vez en torno a la idea de lo que han llamado la última zona de hielo, la región donde el hielo de verano probablemente hará su última resistencia.

En invierno, la mayor parte de la superficie del Océano Ártico se congela, y probablemente lo hará en el futuro previsible, incluso cuando el clima se calienta. El hielo puede crecer hasta un metro de espesor cada invierno, y si sobrevive uno o más veranos, puede alcanzar varios metros. En verano, por lo general ocurre algo de derretimiento y aparecen áreas dispersas de aguas abiertas.

Esto ayuda a que los vientos y las corrientes lleven hielo flotante a grandes distancias en varios giros, incluido el Transpolar Drift, que transporta hielo en el sentido de las agujas del reloj desde Siberia hacia Groenlandia y Canadá. Cada año, se expulsa algo de hielo al Atlántico norte a través de los estrechos entre Groenlandia y Noruega. Pero gran parte se dirige contra las costas más al norte del Ártico, a lo largo de Groenlandia y las islas canadienses. Aquí, los flujos repetidos de hielo pueden formar capas y crestas de presión de hasta 10 metros. Gran parte permanecerá durante 10 años o más antes de finalmente romperse y retroceder.

El resultado es un rico ecosistema marino. A lo largo de los bordes y el fondo del hielo de varios años, las diatomeas fotosintéticas florecen y forman capas gruesas con el tiempo. Estos alimentan a los animales diminutos que viven en y cerca del hielo, que alimentan a los peces, que alimentan a las focas, que alimentan a los osos polares. Entre otras cosas, la topografía gruesa e irregular proporciona amplios escondites para las guaridas de focas y cuevas de hielo para que los osos polares pasen el invierno y críen a sus crías. También proporciona un refugio seguro para los humanos, que apenas pueden navegar aquí, incluso con rompehielos.

Históricamente, la mayor parte del hielo que termina en la última zona de hielo proviene de las plataformas continentales frente a Siberia a través de la deriva Transpolar. El hielo siberiano también se mezcla con el hielo formado en el Océano Ártico central, que también puede viajar a la última zona de hielo. Pero el océano ahora está formando hielo cada vez más delgado, que se está derritiendo más rápido en las aguas cada vez más abiertas del verano. A medida que avanza esta tendencia, dicen los investigadores, esto hará que la última zona de hielo muera de hambre en las próximas décadas. Algo de hielo seguirá llegando desde el Ártico central y algo se formará localmente, pero ninguno será suficiente para mantener las condiciones actuales.

A mediados de siglo, bajo el escenario de bajas emisiones de los investigadores, incluso el hielo del Ártico central disminuirá, y el hielo grueso de varios años se convertirá en una cosa del pasado; El hielo de verano formado localmente persistirá en la última zona de hielo, pero solo un metro de espesor. La buena noticia: al menos algunas focas, osos y otras criaturas pueden sobrevivir, como lo hacen actualmente en condiciones de verano similares a lo largo del oeste de Alaska y partes de la bahía de Hudson. La mala noticia: en el escenario de mayores emisiones, para el año 2100, incluso el hielo formado localmente abandonará el fantasma en verano. No habrá más hielo de verano en ningún lugar ni ecosistemas dependientes del hielo.

"Esto no quiere decir que será un entorno estéril y sin vida", dijo Newton. "Surgirán cosas nuevas, pero es posible que las nuevas criaturas tarden un poco en invadir". Los peces, las diatomeas u otra biota pueden llegar desde el Atlántico norte, pero no está claro si podrían sobrevivir allí durante todo el año; puede que esté haciendo más calor, pero la rotación del planeta alrededor del sol no cambiará, y cualquier nuevo ocupante, incluidos los organismos fotosintéticos, tendrá que lidiar con el largo invierno ártico sin sol.